Μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100km/h - Τι λένε Ιταλοί μετεωρολόγοι

Στο Πέραμα σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Μεγάλα ύψη βροχής και θυελλώδεις άνεμοι με ριπές άνω των 100km/h - Τι λένε Ιταλοί μετεωρολόγοι
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  • Η πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία από τον Μάιο πλήττει την Ελλάδα με καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους.
  • Σχεδόν το 70% των μετεωρολογικών σταθμών καταγράφουν πάνω από 10 χιλιοστά βροχής ημερησίως, με πλημμυρικά φαινόμενα στο Πέραμα.
  • Το κέντρο χαμηλής πίεσης που επηρέασε τη νότια Ιταλία μετακινήθηκε στο Αιγαίο, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία και υδρογεωλογική αστάθεια στην Ελλάδα.
  • Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται ισχυρές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με πιθανή χαλαζόπτωση στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
  • Οι άνεμοι θα φτάνουν έως 8 μποφόρ με ριπές 90-100 km/h και τοπικά ισχυρότερες στα ανατολικά και το Αιγαίο, με εξασθένηση από το απόγευμα.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία από τον περασμένο Μάιο.

Το 70% των μετεωρολογικών σταθμών της χώρας, έχουν ξεπεράσει τα 10 χιλιοστά βροχής ημερησίως, ενώ βρέχει ταυτόχρονα αυτή την ώρα σχεδόν σε όλη την χώρα, όπως αναφέρει το Weather Analysis Greece.

Στο Πέραμα σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Τι λένε Ιταλοί μετεωρολόγοι

Σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους του meteoweb.eu, το κέντρο βαθιάς χαμηλής πίεσης που έπληξε χθες τη νότια Ιταλία έχει πλέον μετατοπίσει το κέντρο βάρους του προς τα ανατολικά, τοποθετούμενο πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος και χτυπώντας μετωπικά την Ελλάδα.

Η ελληνική χερσόνησος βιώνει αυτήν τη στιγμή τον άμεσο αντίκτυπο μιας έντονης περιόδου κακοκαιρίας που χαρακτηρίζεται από καταρρακτώδεις βροχές, αναζωπυρούμενες καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με τις βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες και τοπική υδρογεωλογική αστάθεια.

Η βασική αιτία αυτής της ορμητικής ροής έγκειται στην εξαιρετική οριζόντια κλίση πίεσης που δημιουργείται πάνω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Όταν ένα σύστημα υψηλής πίεσης με τιμές περίπου 1030 hPa προχωρά από την κεντροδυτική Ευρώπη και πλησιάζει σε πολύ μικρή απόσταση από ένα βαθύ κυκλωνικό χαμηλό κάτω από 1005 hPa που βρίσκεται πάνω από το Αιγαίο, οι ισοβαρείς υφίστανται δραματική πάχυνση. Για να αποκατασταθεί η ισορροπία πίεσης, ο αέρας επιταχύνεται δραματικά από περιοχές υψηλότερης πίεσης σε περιοχές χαμηλότερης πίεσης. Η απόκλιση που προκαλείται από τη δύναμη Coriolis προκαλεί τον προσανατολισμό αυτής της ροής κυρίως από τα βόρεια και βορειοανατολικά, διοχετεύοντας τον εαυτό της στους κύριους ορογραφικούς διαδρόμους της νότιας Ιταλίας.

Τι αναφέρει το meteo.gr

Με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να διαμορφωθεί το σηκνικό του καιρού την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με το meteo.gr, σχετικά με τις βροχοπτώσεις, εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Όσον αφορά στους ανέμους, στο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στη Θράκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 8 μποφόρ, ωστόσο αναμένονται ριπές ανέμου στα επίπεδα των 90-100 km/h και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες.

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες μέγιστες ριπές ανέμου για τις χρονικές περιόδους Τετάρτη14/10/2026, 06:00-09:00 και Τετάρτη14/10/2026, 12:00-15:00.

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