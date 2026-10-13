Στο «κόκκινο» η χώρα, ήχησε το 112: «Ποτάμια» οι δρόμοι, κλειστά σχολεία, φόβοι για δύσκολη νύχτα

Snapshot Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση Red Code λόγω ισχυρού κύματος κακοκαιρίας με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, ιδιαίτερα σε Εύβοια,ττική, Σποράδες, Πελοπόννησο, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Σάμο και Ικαρία.

Το 112 ενεργοποιήθηκε σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε Χίο, Λέσβο, Χαλκιδική, Ρόδο και άλλες περιοχές, με διακοπές ρεύματος και πλημμυρισμένους δρόμους.

Τα σχολεία σε πολλές πληγείσες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ενώ η τηλεκπαίδευση εφαρμόζεται όπου είναι εφικτό.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις την ώρα που οι θυελλώδεις άνεμοι και τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με καταρρακτώδεις βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων.

Η ΕΜΥ αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, θέτοντας την Εύβοια σε κόκκινη προειδοποίηση, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε καθεστώς Red Code την Εύβοια, τις Σποράδες, την Αττική, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο, καθώς και Σάμο και Ικαρία.

Eurokinissi

Eurokinissi

Τα φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές, ενώ το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας αναμένεται να μετατοπιστεί τις επόμενες ώρες προς Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Αττική και Αιγαίο.

«Ποτάμια» οι δρόμοι στην Αττική

Η Αττική μπήκε από το μεσημέρι σε έντονη φάση της κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές να επηρεάζουν το κέντρο της Αθήνας αλλά και μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου.

INTIME NEWS

Καταρρακτώδη φαινόμενα καταγράφηκαν σε Γκάζι, Νέο Κόσμο, Αμπελοκήπους, Καισαριανή και Βύρωνα, ενώ ισχυρές βροχές σημειώθηκαν στα βόρεια, νότια, δυτικά και ανατολικά προάστια. Σε αρκετούς δρόμους παρατηρήθηκε μεγάλη συσσώρευση νερού.

INTIME NEWS

Οι σταθμοί του Meteo κατέγραψαν μάλιστα εξαιρετικά υψηλές στιγμιαίες εντάσεις βροχόπτωσης, με ραγδαιότητα 185,8 χιλιοστών ανά ώρα στην Κάντζα και 106,6 χιλιοστών ανά ώρα στο Παλαιό Φάληρο, ενώ υψηλές τιμές σημειώθηκαν σε Άνω Λιόσια, Κορωπί και Μάνδρα.

112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες

Λίγο πριν από τις 16:00, ήχησε το 112 σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Η προειδοποίηση αφορά το διάστημα από το μεσημέρι της Τρίτης έως το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς αναμένονται ισχυρές και επίμονες βροχές και καταιγίδες.

Ιδιαίτερη είναι η ανησυχία για την Εύβοια, όπου η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση, εκτιμώντας ότι τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Σε Red Code Αττική, Εύβοια, Σποράδες και ακόμη τέσσερις περιοχές

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η Πολιτική Προστασία έθεσε από το μεσημέρι της Τρίτης έως και την Τετάρτη σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code:

την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας,

την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων,

την Περιφέρεια Αττικής,

την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,

την Περιφέρεια Κρήτης,

τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας

και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το Red Code σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Χίου – Διακοπές ρεύματος και προβλήματα στους δρόμους

Στη Χίο, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικά προβλήματα. Νερά εισχώρησαν στην αίθουσα του αεροδρομίου, ενώ δρόμοι στο κέντρο της πόλης, στη Φάρκαινα και στον παραλιακό άξονα προς το αεροδρόμιο μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Η Πυροσβεστική πραγματοποίησε αντλήσεις υδάτων, ενώ καταγράφηκαν υπερχειλίσεις στον Κάμπο και ανασηκώσεις καπακιών φρεατίων στα Θυμιανά.

Παράλληλα σημειώθηκαν πτώσεις τάσης και διακοπές ηλεκτροδότησης σε διάφορα σημεία του νησιού.

Υπερχείλισε ποτάμι και παρασύρθηκε αυτοκίνητο στη Μυτιλήνη

Στη Σκάλα Ερεσού της Λέσβου, ο μεγάλος όγκος βροχής οδήγησε σε υπερχείλιση ποταμού. Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα νερά κοντά σε γέφυρα, χωρίς τελικά να καταλήξει στη θάλασσα, ενώ νερά έφτασαν σε αυλές κατοικιών και φερτά υλικά κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου.

Έντονα φαινόμενα σημειώθηκαν και στον Μόλυβο, όπου σοκάκια μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Χαλκιδική: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και στη Χαλκιδική, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ιδιαίτερα στην Κασσάνδρα, καθώς υπάρχουν φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα.

Ρόδος: Πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και νερά στο Δικαστικό Μέγαρο

Ήδη από τη Δευτέρα, η Ρόδος είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα από το ίδιο άστατο καιρικό σκηνικό. Δρόμοι πλημμύρισαν, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και νερά εισχώρησαν στις αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου. Προβλήματα από συσσωρευμένα ύδατα καταγράφηκαν και έξω από το αεροδρόμιο «Διαγόρας».

Πλοία και πτήσεις: Οι άνεμοι δυσκολεύουν τις μετακινήσεις

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της κακοκαιρίας αφορά τους ανέμους, οι οποίοι από το βράδυ της Τρίτης και κυρίως την Τετάρτη αναμένεται να φτάσουν στο Αιγαίο τα 8 με 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.

Ήδη έχουν καταγραφεί ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων για την Τρίτη, μεταξύ άλλων σε δρομολόγια της Blue Star από τον Πειραιά προς νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού.

Μέχρι την ώρα σύνταξης δεν έχει ανακοινωθεί γενικό απαγορευτικό πτήσεων σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, οι προβλέψεις για ριπές που τοπικά μπορεί να προσεγγίσουν επίπεδα 9-10 μποφόρ έχουν θέσει τις αεροπορικές και θαλάσσιες μετακινήσεις σε αυξημένη επιτήρηση.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να ελέγχουν απευθείας με αεροπορικές, ακτοπλοϊκές εταιρείες και λιμεναρχεία πριν μετακινηθούν.

Κολυδάς: Έως 239 χιλιοστά στην Εύβοια στο μοντέλο ICON

Ο Θοδωρής Κολυδάς εστιάζει ιδιαίτερα στην Εύβοια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του μοντέλου ICON που παρουσίασε, για την Τετάρτη η πιο έντονη ζώνη βροχόπτωσης τοποθετείται στο νησί, με τοπικά αθροίσματα που στο συγκεκριμένο προγνωστικό σενάριο προσεγγίζουν τα 239 χιλιοστά, ενώ στο τρίωρο 00:00-03:00 εμφανίζονται περίπου 68 χιλιοστά.

Για τους ανέμους, το ίδιο μοντέλο δίνει στο Αιγαίο μέση ένταση περίπου 7 μποφόρ την Τετάρτη και ριπές έως περίπου 118 χλμ./ώρα.

Ο Κολυδάς έχει παράλληλα επισημάνει ότι δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο το μέγιστο 24ωρο ύψος βροχής, αλλά και ο συνδυασμός υψηλού EFI, ισχυρού Shift of Tails και μεγάλης ραγδαιότητας πάνω σε κατοικημένες και ευάλωτες περιοχές.

Αρναούτογλου: «Διπλό χτύπημα» στην Αττική

Ο Σάκης Αρναούτογλου έχει σημάνει συναγερμό κυρίως για Αττική και Εύβοια, τονίζοντας ότι οι δυνατές βροχές της Τρίτης θα συνδυαστούν την Τετάρτη με θυελλώδεις βοριάδες. Όπως επισημαίνει, μετά από μια πρόσκαιρη εξασθένηση μέσα στη νύχτα, αναμένεται νέα έξαρση των φαινομένων στην Αττική την Τετάρτη, τουλάχιστον έως το μεσημέρι, ενώ στα εκτεθειμένα τμήματα του νομού οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα τα 8-9 μποφόρ.

Καλλιάνος: «Δύσκολο διήμερο» και βροχοθύελλες

Ο Γιάννης Καλλιάνος έχει χαρακτηρίσει το διήμερο Τρίτης - Τετάρτης «δύσκολο», επισημαίνοντας τον κίνδυνο μεγάλων υψών βροχής σε Επτάνησα, Στερεά, Αττική, Εύβοια, Σποράδες και Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στους βοριάδες της Τετάρτης και της Πέμπτης, εκτιμώντας ότι οι ριπές μπορούν τοπικά να φτάσουν τα 9-10 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες «βροχοθύελλας» και σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Ζιακόπουλος: Ιδιαίτερη προσοχή στην Εύβοια

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος έχει επίσης ξεχωρίσει την Εύβοια ως περιοχή που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενώ τοποθετεί τα ισχυρά φαινόμενα από τις βραδινές και νυχτερινές ώρες και στην ανατολική - νοτιοανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Αττική.

Παράλληλα προβλέπει βορειοανατολικούς ανέμους έως 9 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη

Οι πρώτες αποφάσεις για αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας σχολείων έχουν ήδη ληφθεί, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης έχει ανακοινωθεί ότι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα παραμείνουν κλειστά σχολεία στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας, Κύμης - Αλιβερίου, Χαλκιδέων και Διρφύων - Μεσσαπίων, καθώς και σε Σκιάθο, Σκόπελο και Σκύρο.

Κλειστές σχολικές μονάδες έχουν επίσης ανακοινωθεί σε Ρόδο, Σύμη και Κω.

Στις περισσότερες περιπτώσεις προβλέπεται τηλεκπαίδευση όπου αυτό είναι εφικτό. Για την Αττική, μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση δεν είχε ανακοινωθεί οριζόντιο κλείσιμο όλων των σχολείων, με τις αποφάσεις να εξετάζονται ανάλογα με την πορεία των φαινομένων.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες στις περιοχές που επηρεάζονται να περιορίσουν τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες και να παρακολουθούν μόνο τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποφυγή διέλευσης από ρέματα, χειμάρρους και πλημμυρισμένους δρόμους, ακόμη και αρκετές ώρες μετά τη βροχή, στην ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους και στην απομάκρυνση από υπόγεια ή χαμηλά σημεία εάν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Οι πολίτες καλούνται επίσης να αποφεύγουν δραστηριότητες στη θάλασσα και σε παράκτιες περιοχές όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το αναβαθμισμένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η Εύβοια θα παραμείνει σε κόκκινη προειδοποίηση έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης, με τα φαινόμενα να έχουν ένταση και διάρκεια.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν έως τις πρώτες ώρες στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά –συμπεριλαμβανομένης της Αττικής– και στα δυτικά και βόρεια τμήματα των Κυκλάδων.

Στη Χαλκιδική τα ισχυρά φαινόμενα θα διαρκέσουν έως το πρωί, ενώ σε Σποράδες και Μαγνησία έως το απόγευμα.

Στα Δωδεκάνησα οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα, ενώ στη δυτική Κρήτη, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, θα επιμείνουν έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8-9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επικινδυνότητα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι μπροστά

Παρότι η κακοκαιρία έχει ήδη δείξει τη δυναμική της σε Αττική, Χίο, Λέσβο, Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι το κρίσιμο διάστημα δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη και μεγάλο μέρος της Τετάρτης θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία και τμήματα του Αιγαίου, ενώ την ίδια ώρα η ένταση των βοριάδων αυξάνει τον κίνδυνο προβλημάτων σε ακτοπλοΐα, αεροπορικές μετακινήσεις και οδικό δίκτυο.

Διαβάστε επίσης