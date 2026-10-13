Καιρός: Πού βρέχει τώρα στην Αττική - Όλες οι περιοχές

Snapshot Ισχυρές βροχές πλήττουν την Αττική, με έντονα φαινόμενα στα Καλύβια, Κορωπί, Παλαιό Φάληρο και Κάντζα.

Η Εύβοια βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό λόγω της μεγάλης έντασης και διάρκειας των βροχοπτώσεων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για την Εύβοια, την Αττική, τη Μαγνησία και τις Σποράδες.

Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, με ριπές έως 10 μποφόρ.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις και να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Αττική, με ισχυρές βροχές να καταγράφονται σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Καλύβια, Κορωπί, Παλαιό Φάληρο και Κάντζα βρίσκονται μεταξύ των περιοχών όπου σημειώνονται έντονα φαινόμενα, ενώ η Εύβοια βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό λόγω της αναμενόμενης έντασης και διάρκειας των βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με την καταγραφή των μετεωρολογικών σταθμών, στις 14:30 το μεσημέρι της Τρίτης (13/10), 202 σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα κατέγραφαν βροχόπτωση, αποτυπώνοντας την έκταση των φαινομένων που συνοδεύουν την κακοκαιρία.

Στην Αττική, ισχυρή νεροποντή σημειώνεται, μεταξύ άλλων, στα Καλύβια, στο Κορωπί, στο Παλαιό Φάληρο και στην Κάντζα. Η εξέλιξη των φαινομένων απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς οι βροχές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις.

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Κόκκινος συναγερμός για την Εύβοια – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδώσει τη Δευτέρα (12/10), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της χώρας.

Η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο της προειδοποίησης, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης στην Αττική, στη Μαγνησία και στις Σποράδες, όπου προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης (13/10) αναμένονται πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, με τις ριπές να φτάνουν τοπικά τα 10 μποφόρ.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις των αρμόδιων αρχών και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, κυρίως σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα.

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