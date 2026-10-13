Καλλιάνος για κακοκαιρία στην Αττική: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ

Snapshot Από το απόγευμα της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Αττική.

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα ενισχυθούν από το απόγευμα, φτάνοντας έως και 10 μποφόρ σε ριπές.

Το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει τα 60 με 80 χιλιοστά, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συνιστάται αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα και προσοχή στις μετακινήσεις λόγω κινδύνου πτώσης κλαδιών και πλημμυρών.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς σήμερα και θα υποχωρήσει στους 19 βαθμούς την Τετάρτη. Snapshot powered by AI

Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στην Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφοντας ένα επικίνδυνο «καιρικό κοκτέιλ» που θα επηρεάσει το λεκανοπέδιο σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα φαινόμενα θα εντείνονται όσο περνούν οι ώρες, με τις πρώτες βροχές να αναμένονται περίπου στις 12:00 με 13:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, ισχυρές καταιγίδες θα κινηθούν από τον Σαρωνικό και από τα δυτικά και νότια τμήματα της Αττικής, επηρεάζοντας σταδιακά ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Το πιο δύσκολο διάστημα αναμένεται από σήμερα το απόγευμα έως τις 03:00 με 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν προβλέπεται να εκδηλωθεί ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων. Όπως εκτιμά ο Γιάννης Καλλιάνος, το ύψος της βροχής ενδέχεται να φτάσει τα 60 με 80 χιλιοστά, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα εάν καταγραφεί μέσα σε λίγες ώρες.

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές έως και 10 μποφόρ

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, οι οποίοι θα αρχίσουν να ενισχύονται από το απόγευμα και κυρίως μετά τις 19:00 με 20:00. Κοντά στα μεσάνυχτα η έντασή τους ενδέχεται να φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ, τοπικά ακόμη και τα 9, ενώ δεν αποκλείονται ριπές που θα αγγίξουν τα 10 μποφόρ.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι ο συνδυασμός των έντονων βροχοπτώσεων με τους θυελλώδεις ανέμους καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το έδαφος θα έχει ήδη κορεστεί από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

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Για τον λόγο αυτό, συνιστά στους πολίτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους κάτω από δέντρα, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσης κλαδιών ή ακόμη και ολόκληρων δέντρων. Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και αποφυγή διέλευσης από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς, στους 19 βαθμούς.

Η μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται από το απόγευμα της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό για την Αττική.

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