Καλλιάνος για κακοκαιρία στην Αττική: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ

Από το απόγευμα της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένονται τα ισχυρότερα φαινόμενα – Προειδοποίηση για τους θυελλώδεις ανέμους

Χρύσα Γρίβα

Καλλιάνος για κακοκαιρία στην Αττική: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από το απόγευμα της Τρίτης έως τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Αττική.
  • Οι θυελλώδεις άνεμοι θα ενισχυθούν από το απόγευμα, φτάνοντας έως και 10 μποφόρ σε ριπές.
  • Το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει τα 60 με 80 χιλιοστά, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  • Συνιστάται αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα και προσοχή στις μετακινήσεις λόγω κινδύνου πτώσης κλαδιών και πλημμυρών.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς σήμερα και θα υποχωρήσει στους 19 βαθμούς την Τετάρτη.
Snapshot powered by AI

Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στην Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφοντας ένα επικίνδυνο «καιρικό κοκτέιλ» που θα επηρεάσει το λεκανοπέδιο σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα φαινόμενα θα εντείνονται όσο περνούν οι ώρες, με τις πρώτες βροχές να αναμένονται περίπου στις 12:00 με 13:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, ισχυρές καταιγίδες θα κινηθούν από τον Σαρωνικό και από τα δυτικά και νότια τμήματα της Αττικής, επηρεάζοντας σταδιακά ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Το πιο δύσκολο διάστημα αναμένεται από σήμερα το απόγευμα έως τις 03:00 με 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν προβλέπεται να εκδηλωθεί ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων. Όπως εκτιμά ο Γιάννης Καλλιάνος, το ύψος της βροχής ενδέχεται να φτάσει τα 60 με 80 χιλιοστά, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα εάν καταγραφεί μέσα σε λίγες ώρες.

[383360] ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΝΤΡΟ ΕΠΕΣΕ ΣΕ ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές έως και 10 μποφόρ

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, οι οποίοι θα αρχίσουν να ενισχύονται από το απόγευμα και κυρίως μετά τις 19:00 με 20:00. Κοντά στα μεσάνυχτα η έντασή τους ενδέχεται να φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ, τοπικά ακόμη και τα 9, ενώ δεν αποκλείονται ριπές που θα αγγίξουν τα 10 μποφόρ.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι ο συνδυασμός των έντονων βροχοπτώσεων με τους θυελλώδεις ανέμους καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το έδαφος θα έχει ήδη κορεστεί από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

κακοκαιρια
Eurokinissi

Για τον λόγο αυτό, συνιστά στους πολίτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους κάτω από δέντρα, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσης κλαδιών ή ακόμη και ολόκληρων δέντρων. Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και αποφυγή διέλευσης από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς, στους 19 βαθμούς.

Η μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται από το απόγευμα της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό για την Αττική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13NEWSBOMB

Δηλητηρίαζε 18 μήνες τη συνάδελφό του - Της έριχνε κάδμιο στο νερό - Στη δημοσιότητα το βίντεο

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας από τους κατηγορούμενους

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 13,9 μονάδες και Βουλή με 10 κόμματα – Μειώνεται η διαφορά μεταξύ ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης - Αναφορές για εκρήξεις

12:45WHAT THE FACT

Τρομακτική προσομοίωση αποκαλύπτει πόσο βαθύς είναι πραγματικά ο ωκεανός

12:41ΚΟΣΜΟΣ

«Συντονισμένο σχέδιο» - Άνω κάτω οι καλεσμένοι: Στον έναν όροφο παντρευόταν τη νυν, στον άλλον βάφτιζε το παιδί με την πρώην

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 11 αγνοούμενοι μετά τη βύθιση από drone του πλοίου Azov Concord στη Μαύρη Θάλασσα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή Ελλήνων και Σουδανών στο Ηράκλειο - Δυο τραυματίες

12:30ΥΓΕΙΑ

Πώς καταλήγουν βακτήρια χολέρας σε ένα ποτάμι – Πώς προκαλείται η λοίμωξη και ποια τα συμπτώματα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος σημείο σύγκλισης με την αντιπολίτευση

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Μπαχτσελί: «Η Ελλάδα όσες συμμαχίες και να κάνει, δεν μπορεί να είναι ασφαλής»

12:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εμπρησμός Marfin: Στις 21 και 23 Οκτωβρίου οι απολογίες των τριών για τις αναβαθμισμένες κατηγορίες

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Marfin: Ένταση στα δικαστήρια με αλληλέγγυους των προφυλακισθέντων - Έπεσαν κρότου-λάμψης

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Δικαιώθηκαν πρωτόδικα η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στην αντιδικία τους με τον ΣΚΑΪ

12:00LIFESTYLE

RJ Mitte: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του πρωταγωνιστή του «Breaking Bad» σε ηλικία 34 ετών

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδήμαρχος Αθηναίων στο Newsbomb.gr για Γκράβα: «Δεν βρέθηκε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά οι μελέτες δεν αποτυπώνουν την εγκατάσταση, όσο μένει αναπάντητο το τι μυρίζει, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εντυπωσιακή ελεγχόμενη κατεδάφιση γέφυρας με εκρηκτικά μέσα σε δευτερόλεπτα - Βίντεο

11:47ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος στο Newsbomb.gr: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ - Πότε θα «χτυπήσει» στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης - Αναφορές για εκρήξεις

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή Ελλήνων και Σουδανών στο Ηράκλειο - Δυο τραυματίες

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Δικαιώθηκαν πρωτόδικα η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στην αντιδικία τους με τον ΣΚΑΪ

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος στο Newsbomb.gr: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ - Πότε θα «χτυπήσει» στην Αττική

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον 35χρονο νεκρό μοτοσυκλετιστή - Εξετάζεται η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη - Ελεύθερος ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

«Συντονισμένο σχέδιο» - Άνω κάτω οι καλεσμένοι: Στον έναν όροφο παντρευόταν τη νυν, στον άλλον βάφτιζε το παιδί με την πρώην

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

10:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Από το 2030 οι αλλαγές - Δεν αλλάζει τίποτα για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ