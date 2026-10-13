Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Συναγερμός για τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Η κακοκαιρία προκαλεί ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ και απότομη πτώση θερμοκρασίας, με κίνδυνο πλημμυρών σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια.
  • Το πρώτο κύμα πλήττει Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, ενώ το δεύτερο επικεντρώνεται σε Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα.
  • Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται σημαντικά, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και συνοδεύονται από χαλάζι και χιονοπτώσεις στα ορεινά.
  • Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει από την Πέμπτη, με τα τελευταία φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη.
  • Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τις πληγείσες περιοχές λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρών και ισχυρών ανέμων.
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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ και απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια βρίσκονται στο «κόκκινο», με τα φαινόμενα να αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρών.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χαρά Μάλεση, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές και επίμονες. Μάλιστα, για το διήμερο εκτιμάται ότι μπορεί να πέσουν πάνω από 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα στις περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής, γεγονός που καθιστά κρίσιμες τις επόμενες ώρες.

Συναγερμός για πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς τα διαδοχικά κύματα καταιγίδων θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ οι θυελλώδεις βοριάδες θα δημιουργήσουν προβλήματα και στη θάλασσα. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει κατακόρυφη πτώση, που μπορεί να φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν θα λείψουν οι χαλαζοπτώσεις και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά.

Οι κόκκινες περιοχές την Τρίτη

Το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας θα πλήξει τις πρωινές ώρες το Ιόνιο, με τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα, καθώς και την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Ιδιαίτερα επικίνδυνη χαρακτηρίζεται η ζώνη που περιλαμβάνει τη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν. Στις περιοχές αυτές ο κίνδυνος πλημμυρών είναι αυξημένος, ειδικά σε σημεία όπου το νερό μπορεί να συσσωρευτεί γρήγορα.

Στο μέτωπο της κακοκαιρίας θα βρεθούν επίσης η Χαλκιδική, η ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησος, καθώς και η ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί από το απόγευμα έως το βράδυ, με βροχές και καταιγίδες, ενώ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, αλλά και στα Δωδεκάνησα.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 8 με 10 μποφόρ, προκαλώντας δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι απότομη, ενώ στα ορεινά και ημιορεινά ο υδράργυρος θα υποχωρήσει σε μονοψήφιες τιμές. Χαλάζι και χιονοπτώσεις στα ορεινά θα συμπληρώσουν το σκηνικό της επιδείνωσης.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν την Τετάρτη

Το δεύτερο 24ωρο αναμένεται να είναι κρίσιμο για τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, καθώς η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικότερα, διατηρώντας ισχυρά τα φαινόμενα. Στο επίκεντρο θα παραμείνουν επίσης η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η επιμονή των βροχοπτώσεων στις ίδιες περιοχές αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρών, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Η προσοχή θα πρέπει να είναι αυξημένη, ιδιαίτερα σε περιοχές που αναμένεται να δεχθούν μεγάλα ύψη βροχής.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί την Πέμπτη, με τα τελευταία φαινόμενα να εντοπίζονται κυρίως στην Κρήτη. Μέχρι τότε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τους θυελλώδεις ανέμους και τον κίνδυνο πλημμυρών να απαιτούν αυξημένη προσοχή.

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