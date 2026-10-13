Καιρός: Πόση βροχή θα πέσει τις επόμενες 48 ώρες - Απόλυτη συμφωνία ECMWF και ICON

Η σύγκλιση των δυο προγνωστικών μοντέλων δείχνει την ένταση των φαινομένων

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Πόση βροχή θα πέσει τις επόμενες 48 ώρες - Απόλυτη συμφωνία ECMWF και ICON
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  • Τα προγνωστικά μοντέλα ICON-EU και ECMWF συμφωνούν στην εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων στις επόμενες 48 ώρες, με επίκεντρο την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.
  • Η Τετάρτη 14 Οκτωβρίου αναμένεται η ημέρα με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, που μπορεί να φτάσουν έως και 145,8 χιλιοστά σύμφωνα με το μοντέλο ECMWF.
  • Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις με ύψη περίπου 77 έως 79 χιλιοστών.
  • Η σύγκλιση των μοντέλων ενισχύει την αξιοπιστία των προβλέψεων και υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των νεότερων μετεωρολογικών δεδομένων.
  • Τα προβλεπόμενα ύψη βροχής είναι τοπικά μέγιστα και μπορεί να διαφοροποιηθούν γεωγραφικά και χρονικά καθώς τα μοντέλα ενημερώνονται.
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Τα δύο βασικά αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, ICON-EU και ECMWF, συγκλίνουν στην εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων τις επόμενες ημέρες, με την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, τα προγνωστικά δεδομένα παρουσιάζουν σημαντική συμφωνία ως προς την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων, με την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου να ξεχωρίζει ως η ημέρα κατά την οποία αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Ειδικότερα, το μοντέλο ICON-EU προβλέπει τοπικά μέγιστα ύψη βροχής που φτάνουν τα 104,6 χιλιοστά, ενώ το ECMWF δίνει ακόμη υψηλότερες τιμές, έως και 145,8 χιλιοστά.

Αξιόλογες βροχοπτώσεις προβλέπονται και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, καθώς οι εκτιμήσεις των δύο μοντέλων συγκλίνουν σε ύψη περίπου 77 έως 79 χιλιοστών.

Η σύγκλιση των δύο προγνωστικών μοντέλων ως προς την ένταση και την περιοχή εκδήλωσης των φαινομένων αποτελεί σημαντική ένδειξη για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και καθιστά αναγκαία την παρακολούθηση των νεότερων δεδομένων.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν τοπικά μέγιστα σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα καταγραφούν στα ίδια σημεία. Τα προβλεπόμενα ύψη βροχής ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα θα ανανεώνονται και θα ενσωματώνουν τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

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