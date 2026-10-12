Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχεται δύσκολο 24ωρο με ισχυρά φαινόμενα - Στο «κάδρο» η Αττική από το βράδυ

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός - Ζιακόπουλος: Έρχεται δύσκολο 24ωρο με ισχυρά φαινόμενα - Στο «κάδρο» η Αττική από το βράδυ
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  • Από την Τρίτη αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα λόγω βαρομετρικού χαμηλού από την κεντρική Μεσόγειο.
  • Οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την Αττική, με ιδιαίτερη προσοχή στην Εύβοια.
  • Στο βόρειο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν έως 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις.
  • Την Τετάρτη θα υπάρξει βελτίωση στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία, ενώ στα ανατολικά και νότια θα συνεχιστούν κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα με νέα πτώση της θερμοκρασίας.
  • Η Τρίτη θα είναι μέρα γενικευμένης αστάθειας με έντονες βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας δύσκολες συνθήκες κυρίως στην Εύβοια και το Αιγαίο.
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Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη, καθώς βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί από την κεντρική Μεσόγειο προς τη χώρα μας και, σε συνδυασμό με τις υψηλές πιέσεις στα βόρεια Βαλκάνια,θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, με αρκετές περιοχές να χρειάζονται αυξημένη προσοχή, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν σημαντικά οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.

Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα την Τρίτη

Οι ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, από τη Λευκάδα και νοτιότερα, στη Δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στη Χαλκιδική.

Κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες, τα έντονα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς την ανατολική και νοτιοανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Εύβοια και τη δυτική - νοτιοδυτική Κρήτη.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει μάλιστα ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ισχυρά.

Στο επίκεντρο και η Αττική

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί κυρίως από τις βραδινές έως και τις νυχτερινές ώρες της Τρίτης, όταν οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν στην Ανατολική Στερεά.

Τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά, γι’ αυτό και απαιτείται προσοχή κυρίως στις μετακινήσεις κατά τις ώρες κορύφωσης της κακοκαιρίας.

Έως 9 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο

Παράλληλα, στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βορειοανατολικοί άνεμοι. Στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και κατά τη διάρκεια της νύχτας τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Βελτίωση στα δυτικά και τη Μακεδονία την Τετάρτη

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στη Δυτική Ελλάδα και σχεδόν σε ολόκληρη τη Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα, ωστόσο, αρχικά θα συνεχιστούν οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες - βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στα δυτικά τα 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τα 6 με 8 μποφόρ.Στο Αιγαίο, τοπικά, η ένταση θα αγγίξει και πάλι τα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, αυτή τη φορά και στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.

Δύσκολο 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η γενικευμένη αστάθεια της Τρίτης, με αρκετές περιοχές να δέχονται ισχυρά φαινόμενα και με την Εύβοια να ξεχωρίζει ως περιοχή που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα, οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και η πτώση της θερμοκρασίας θα ενισχύσουν την αίσθηση της απότομης αλλαγής του καιρού.

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