Ισχυρή προειδοποίηση Καλλιάνου για επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

Snapshot Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει την Ελλάδα την Τρίτη και Τετάρτη με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις βοριάδες.

Κίνδυνος έντονων βροχοπτώσεων και τοπικών πλημμυρών υπάρχει κυρίως στην Αττική, Πελοπόννησο, Επτάνησα, Εύβοια, Σποράδες και Στερεά Ελλάδα.

Οι καταιγίδες στην Αττική θα ενταθούν από το μεσημέρι της Τρίτης, με σημαντική πιθανότητα για τοπικά προβλήματα.

Την Τετάρτη η κακοκαιρία θα επεκταθεί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ στη βόρεια Ελλάδα θα επικρατήσουν βροχές και νεφώσεις.

Οι θυελλώδεις βοριάδες την Τετάρτη και Πέμπτη θα φτάνουν τα 9-10 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες και πιθανώς αεροπορικές μετακινήσεις. Snapshot powered by AI

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας την Τρίτη και την Τετάρτη, με βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις βοριάδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, βαρομετρικό χαμηλό που θα περάσει πάνω από τη χώρα αναμένεται να δώσει μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές, με τον ίδιο να εφιστά την προσοχή κυρίως σε τμήματα των Επτανήσων, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Πελοποννήσου.

Ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για ένα «δύσκολο διήμερο», τονίζοντας ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω της έντασης και της διάρκειας των φαινομένων.

Από το μεσημέρι της Τρίτης ισχυρές καταιγίδες στην Αττική

Στην Αττική, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από το μεσημέρι της Τρίτης, με ισχυρές καταιγίδες να επηρεάζουν κατά τόπους το λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνες που μπορεί να δεχθούν αρκετά χιλιοστά βροχής, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα για τοπικά προβλήματα όπου οι καταιγίδες αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στην Πελοπόννησο, όπου την Τρίτη αναμένεται να πέσει πολύ νερό σε τοπικό επίπεδο. Τα φαινόμενα προβλέπεται να ξεκινήσουν αρχικά από τη δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια να επεκταθούν προς τα ανατολικότερα τμήματα.

Ο κίνδυνος για έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και πιθανές πλημμυρικές καταστάσεις αφορά κυρίως τα κεντρικά και νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας μπαίνουν επίσης οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Επτάνησα, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στη βόρεια ηπειρωτική χώρα το σκηνικό θα είναι διαφορετικό αλλά επίσης άστατο, με πυκνές νεφώσεις και συχνές βροχές, σε μια εικόνα που, όπως περιέγραψε ο Γιάννης Καλλιάνος, θα θυμίζει «βρετανικό πρότυπο» καιρού.

Την Τετάρτη, η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας και τις Κυκλάδες αλλά και τα Δωδεκάνησα.Παράλληλα, τα φαινόμενα θα εξακολουθούν να απασχολούν αρκετές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας, πριν αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται.

Θυελλώδεις βοριάδες έως 9-10 μποφόρ

Ιδιαίτερα έντονο θα είναι και το ανεμολογικό πεδίο.Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι ριπές των βοριάδων μπορεί να φτάνουν τοπικά τα 9 με 10 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν απαγορευτικά απόπλου, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να επηρεάσουν και τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Ο Γιάννης Καλλιάνος υπογράμμισε ότι το διήμερο Τρίτης - Τετάρτης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο εξαιτίας των ισχυρών βροχών και καταιγίδων όσο και λόγω των θυελλωδών ανέμων που θα ακολουθήσουν.

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