Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες - «Εντυπωσιακή μεταβολή» λέει ο Μαρουσάκης

Snapshot Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από ψυχρό μέτωπο από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη με έντονες βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση θερμοκρασίας από την Τρίτη.

Η θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες με ένταση πάνω από 9 μποφόρ, με κίνδυνο πλημμυρικών καταστάσεων κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως την Πέμπτη, φέρνοντας χειμωνιάτικες συνθήκες και απαιτώντας προσοχή σε ευάλωτες περιοχές. Snapshot powered by AI

Το φθινόπωρο επανέρχεται δυναμικά, συνοδευόμενο από ένα κύμα ψυχρού καιρού που θυμίζει χειμώνα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι από την Τρίτη η Ελλάδα θα επηρεαστεί από ένα ψυχρό μέτωπο που προέρχεται από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Το φαινόμενο αυτό θα φέρει έντονες βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία αναμένεται να μειωθεί κατά 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις. Παράλληλα, θα επικρατήσουν θυελλώδεις βοριάδες, με ένταση που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 9 μποφόρ, προκαλώντας πιθανές πλημμυρικές καταστάσεις, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Χειμωνιάτικος καιρός για τα επόμενα 24ωρα

Ο μετεωρολόγος περιγράφει αυτή την αλλαγή ως μια «εντυπωσιακή μεταβολή» που θα διαρκέσει λίγα 24ωρα, φέρνοντας τον καιρό πιο κοντά στις χειμωνιάτικες συνθήκες. Το ψυχρό μέτωπο συνοδεύεται από μια ψυχρή αέρια μάζα που στροβιλίζεται πάνω από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη και κατευθύνεται προς τη χώρα μας.

Η κακοκαιρία προβλέπεται να διατηρηθεί έως και την Πέμπτη, με έντονα καιρικά φαινόμενα που απαιτούν προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους.

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