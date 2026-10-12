Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

Snapshot Στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται έντονο και επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας σε όλη την Ελλάδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Οι περιοχές Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Αττική, Ανατολική Στερεά, Νοτιοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα θα πληγούν περισσότερο, ειδικά το μεσημέρι και απόγευμα της Τετάρτης.

Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν στη Δυτική Ελλάδα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, αλλά θα συνεχιστούν ανατολικά μέχρι το πρωί της Πέμπτης.

Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών και καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα επικίνδυνο 24ώρο θα βρεθεί η χώρα μας λόγω σφοδρών καταιγίδων, καθώς τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του ευρωπαϊκού μετεωρολογικού μοντέλου ECMWF «κλειδώνουν» ένα ιδιαίτερα έντονο και επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας που θα σαρώσει τη χώρα την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τους χάρτες συσσωρευμένης βροχόπτωσης 24ώρου της πλατφόρμας wxcharts.com, η εκδήλωση των ισχυρών φαινομένων θα ξεκινήσει τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες της Τετάρτης από το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Πολύ γρήγορα, το μέτωπο θα επεκταθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ραγδαίες καταιγίδες.

Τα «κόκκινα» σημεία της κακοκαιρίας

Το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται να είναι το πιο κρίσιμο διάστημα για την εκδήλωση ακραίων φαινομένων. Στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων θα βρεθούν:

Η Θεσσαλία, οι Σποράδες και η Εύβοια, περιοχές που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και τη μεγαλύτερη διάρκεια φαινομένων.

Η Αττική και η Ανατολική Στερεά, όπου το μέτωπο θα περάσει με μεγάλη ένταση κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Τετάρτης.

Το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένεται ραγδαία επιδείνωση προς το τέλος της ημέρας.

Σταδιακή μετατόπιση προς τα ανατολικά

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και προς τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά στη Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, η κακοκαιρία θα επιμείνει για μερικές ώρες ακόμα στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τα νησιά του Αιγαίου, προτού το σύστημα απομακρυνθεί πλήρως προς τα ανατολικά.

Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έξαρσης των φαινομένων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο κίνδυνος για τοπικές πλημμύρες είναι αυξημένος.

Διαβάστε επίσης