Καιρός: Πού έριξε σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο βροχής

Snapshot Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου καταγράφηκαν βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στη βορειοδυτική χώρα.

Το υψηλότερο ύψος βροχής ήταν 99 mm στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας έως τις 18:00.

Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Snapshot powered by AI

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου σε πολλές περιοχές της χώρας με τα πιο σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται στα βορειοδυτικά τμήματα.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 παρουσιάζονται στον χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης που ακολουθεί. Το μεγαλύτερο από αυτά καταγράφηκε στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας με 99 mm.

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