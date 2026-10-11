Καιρός: Πού έριξε σήμερα τον μεγαλύτερο όγκο βροχής
Μεγάλα ύψη βροχής στη βορειοδυτική χώρα την Κυριακή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου καταγράφηκαν βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
- Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν στη βορειοδυτική χώρα.
- Το υψηλότερο ύψος βροχής ήταν 99 mm στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας έως τις 18:00.
- Τα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Κυριακή 11 Οκτωβρίου σε πολλές περιοχές της χώρας με τα πιο σημαντικά ύψη βροχής να καταγράφονται στα βορειοδυτικά τμήματα.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα ύψη βροχόπτωσης έως τις 18:00 παρουσιάζονται στον χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης που ακολουθεί. Το μεγαλύτερο από αυτά καταγράφηκε στο Μενίδι Αιτωλοακαρνανίας με 99 mm.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ