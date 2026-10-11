Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός την Κυριακή  από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με έντονα φαινόμενα, χαλάζι και ανέμους έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας
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  • Την Κυριακή αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα με καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 6 μποφόρ στα πελάγη, ξεκινώντας από τα δυτικά και επεκτεινόμενα ανατολικά.
  • Οι ισχυρές βροχές επηρεάζουν τα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τον κεντρικό κορμό της χώρας, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Θράκη, με πτώση θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά και βόρεια.
  • Στην Αττική αναμένονται τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, με θερμοκρασία μεταξύ 19 και 26 βαθμών Κελσίου και ανέμους νοτιοδυτικούς 4-5 μποφόρ.
  • Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές και καταιγίδες θα είναι κυρίως μεσημεριανές και απογευματινές, με έντονο χαρακτήρα κατά τόπους, θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς και ανέμους μεταβλητούς 3-5 μποφόρ.
  • Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη και τα επίπεδα αφρικανικής σκόνης ελαφρώς αυξημένα.
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Σκηνικό έντονης καιρικής αστάθειας διαμορφώνεται σε μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα Κυριακή καθώς ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες κινούνται σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά, φέρνοντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, τα έντονα φαινόμενα κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στα Επτάνησα και σε εκτεταμένα τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Προοδευτικά το κύμα κακοκαιρίας επεκτείνεται ανατολικότερα, επηρεάζοντας τον κεντρικό κορμό της χώρας, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ η Θράκη θα βρεθεί στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, πρωτίστως στον δυτικό άξονα και δευτερευόντως στα βόρεια, την ώρα που η ορατότητα τις πρωινές ώρες παραμένει τοπικά περιορισμένη και τα επίπεδα αφρικανικής σκόνης καταγράφονται ελαφρώς αυξημένα.

Οι άνεμοι στα πελάγη φτάνουν τα 4 με 5 και κατά τόπους τα 6 μποφόρ, πνέοντας από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις στο Αιγαίο και από δυτικές στο Ιόνιο. Το θερμόμετρο στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ξεκινώντας από τους 8, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα κυμανθεί από 12 έως 26 με 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλία οι τιμές κινούνται μεταξύ 14 και 27 βαθμών, στη Δυτική Ελλάδα από 15 έως 23, στα Επτάνησα από 18 έως 24, ενώ στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη το θερμόμετρο θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς.

Τι προβλέπεται για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική η μέρα ξεκινά με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι, οπότε και αναμένονται τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα να κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις αναμένεται να αυξηθούν γρήγορα, δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τα φαινόμενα να αποκτούν πρόσκαιρα έντονο χαρακτήρα. Κι όμως, οι άνεμοι θα παραμείνουν μεταβλητοί στα 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης να κυμαίνεται από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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