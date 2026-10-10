Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και μέχρι πότε θα διαρκέσουν

Η μετωπική ύφεση που βρίσκεται μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Καιρός: Πότε θα ξεκινήσουν οι βροχές και μέχρι πότε θα διαρκέσουν
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  • Οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά το απόγευμα του Σαββάτου και θα επεκταθούν ανατολικότερα μέχρι την Κυριακή, με πιθανότητα ισχυρών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.
  • Η μετωπική ύφεση που βρίσκεται μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας κινείται αργά, καθυστερώντας την αστάθεια του καιρού στη χώρα μας.
  • Από το Σάββατο έως και την επόμενη εβδομάδα αναμένονται βροχερές συνθήκες, οι οποίες εξαρτώνται από την κίνηση του βαρομετρικού συστήματος στο Ιόνιο πέλαγος.
  • Την Κυριακή θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Ιόνιο, ηπειρωτική χώρα και Β-ΒΑ Αιγαίο, με ισχυρά φαινόμενα στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, ιδιαίτερα στο Βόρειο Ιόνιο, Ηπειρο και Δυτική Στερεά.
  • Τη Δευτέρα αναμένεται κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών από τον ΒΑ Ατλαντικό προς την κεντροανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, γεγονός που θα επηρεάσει τον καιρό στην περιοχή.
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Μπορεί η ηλιοφάνεια να είναι στην παρούσα φάση το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, ωστόσο δεν αργεί η ώρα που το σκηνικό θα αλλάξει και η καλοκαιρία θα αντικατασταθεί από βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Το κύριο μέτωπο των βροχοπτώσεων θα ξεκινήσει από τα δυτικά προς το απόγευμα του Σαββάτου και θα επεκταθεί ανατολικότερα μέχρι την Κυριακή, όπου τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο ενδεχομένως να είναι ισχυρά.

Η αιτία είναι ότι η μετωπική ύφεση που βρίσκεται μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας κινείται με σχετικά αργούς ρυθμούς, γεγονός που έχει συμβάλλει σημαντικά ώστε ο καιρός να μην έχει καταστεί μέχρι στιγμής άστατος στην χώρα μας.

Όταν λοιπόν αντιληφθούμε ότι η ατμόσφαιρα έχει τους δικούς της νόμους και κανόνες και πως όλα υπόκεινται στο νόμο των πιθανοτήτων (η γνώση μαθηματικών είναι απαραίτητη), θα περιοριστεί αυτό το κούνημα του δακτύλου απέναντι στους μετεωρολόγους. Γιατί τα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού εντοπίζουν μεν μία μετωπική ύφεση και την πιθανή τροχιά που θα αποκτήσει (κατά προσέγγιση πάντα), αλλά η ατμόσφαιρα δεν λειτουργεί σαν το ρολόι που φοράμε στον καρπό του χεριού μας, μετρώντας ακόμα και τα δευτερόλεπτα. Και φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν θα βρέξει στους καθενός μας την αυλή.

Ένα βαρομετρικό χαμηλό αλλάζει συμπεριφορά κάθε 6 ώρες, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει ώστε να ενισχυθεί ή ακόμα και να εξασθενήσει. Από κει και πέρα, εμείς οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, γνωρίζοντας ότι είναι κομμάτι της Μετεωρολογίας τόσο οι αστοχίες όσο και οι ευστοχίες στην πρόγνωση του καιρού. Θα πρέπει να γίνει λοιπόν αντιληπτό ότι δεν θα μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος να προβλέψει τις διαθέσεις της ατμόσφαιρας με ακρίβεια χιλιοστού, παρά την τεράστια πρόοδο που έχει κάνει τεχνολογικά στον τομέα αυτής της επιστήμης.

Ο καιρός λοιπόν θα καταστεί βροχερός από σήμερα μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, αλλά τα φαινόμενα δεν θα έρθουν όποτε θέλουμε εμείς. Θα έρθουν όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και κυρίως όταν ξεκολλήσει αυτό το βαρομετρικό σύστημα από το Ιόνιο πέλαγος στο οποίο έχει παραμείνει στάσιμο!

Και πιστέψτε με ότι η ανάλυση του καιρού δεν γίνεται από τα χρώματα στους χάρτες, αλλά στηρίζεται σε συγκεκριμένες διαφορικές μαθηματικές εξισώσεις, σε συγκεκριμένες ισοβαρικές στάθμες, στα ensembles και ούτω καθεξής!

Ο καιρός λοιπόν δεν είναι τρόλεϊ αλλά ένας εξαιρετικά περίπλοκος φυσικός μηχανισμός αυτού του πλανήτη!

χάρτης

Τρεις επισημάνσεις από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο

Ο δε μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αναλύει:

(α) Η θερμική ατμοσφαιρική αστάθεια μπορεί να είναι κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της θερινής περιόδου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και εκτός αυτής, δηλαδή με μικρότερη ένταση και διάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας, όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες στη δομή της ατμόσφαιρας. Παράδειγμα, οι τοπικοί όμβροι και οι μεμονωμένες καταιγίδες που αναμένονται αύριο (Σάββατο) σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Στην «πυροδότηση» της αστάθειας θα βάλει το χέρι της και η διαταραχή Δ1.

(β) Την Κυριακή, η διαταραχή Δ2 θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το Β-ΒΑ Αιγαίο, με τα φαινόμενα στη ΒΑ Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Α-ΒΑ Αιγαίου, να εκδηλώνονται ουσιαστικά τη νύχτα προς τη Δευτέρα και να κρατούν σχεδόν ως το μεσημέρι αυτής της ημέρας. Επισημαίνεται ότι στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δ. Στερεά οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Η διαταραχή Δ3 που ακολουθεί θα δημιουργήσει συνθήκες περιορισμένης αστάθειας εκεί που θα βοηθήσουν και άλλοι παράγοντες.

(γ) Στον χάρτη της Δευτέρας (12/10), παρατηρούμε ουσιαστικά τον μηχανισμό της κατάντη ανάπτυξης των ατμοσφαιρικών κυμάτων. Το μέγιστο του αεροχειμάρρου στον ΒΑ Ατλαντικό -που ίσως αποτελέσει συγχώνευση του πολικού και του υποτροπικού αεροχειμάρρου- είναι αυτό που θα ενεργοποιήσει την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών αρχικά προς την κεντροανατολική Ευρώπη και στη συνέχεια προς τα Βαλκάνια. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδιαφέρουσα και θα μας απασχολήσει στην ώρα της.

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