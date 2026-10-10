Καιρός: Η προειδοποίηση Αρναούτογλου για ισχυρές καταιγίδες - Που θα χτυπήσουν σήμερα το βράδυ

Snapshot Από το απόγευμα του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κέρκυρα, Θεσπρωτία και Πρέβεζα, με κορύφωση τη νύχτα προς Κυριακή.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα μετακινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία και αργότερα ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική και Σποράδες.

Την Τρίτη και Τετάρτη προβλέπεται νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες στην ανατολική χώρα και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο που μπορεί να φτάσουν τα 8-9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση από την Τρίτη, με μέγιστες τιμές γύρω στους 18 βαθμούς την Τετάρτη στην Αττική και στα βόρεια.

Στην Αττική και Θεσσαλονίκη το Σάββατο θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα ασθενών βροχών μόνο στην Αττική μετά το μεσημέρι. Snapshot powered by AI

Σημαντική επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου , με τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας να μπαίνουν σε τροχιά ισχυρών βροχών και καταιγίδων, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Η προσοχή στρέφεται κατά κύριο λόγο στην Κέρκυρα, τη Θεσπρωτία και την Πρέβεζα, περιοχές όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν ιδιαίτερη ένταση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κορύφωση της κακοκαιρίας τοποθετείται χρονικά από αργά το βράδυ του Σαββάτου προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Σε αυτό το διάστημα, οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα ενταθούν σημαντικά τόσο στο Βόρειο Ιόνιο (με έμφαση στην Κέρκυρα) όσο και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου (Θεσπρωτία, Πρέβεζα). Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Σάκης Αρναούτογλου, για τις συγκεκριμένες περιοχές «χρειάζεται λίγη προσοχή εκεί», καθώς οι όγκοι νερού και η ένταση των φαινομένων ενδέχεται να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα.

Στη συνέχεια, οι βροχές θα κινηθούν ανατολικότερα.

Από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση, ενώ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου υπάρχει πιθανότητα για πολύ ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και αισθητή ψύχρα, ακόμη και στην Αττική.

Πού χρειάζεται προσοχή το Σάββατο

Το πρώτο μισό του Σαββάτου θα κυλήσει χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Στην ανατολική χώρα και το Αιγαίο θα επικρατεί περισσότερη ηλιοφάνεια, ενώ στα δυτικά οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με ενδιάμεσα ανοίγματα.

Από το μεσημέρι και μετά, μπόρες από την Ιταλία θα επηρεάσουν τα Επτάνησα και περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Η ουσιαστική επιδείνωση αναμένεται αργά το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, στο βόρειο Ιόνιο, κυρίως στην Κέρκυρα, και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενισχυθούν σημαντικά.

Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες 5–6 μποφόρ. Στην Κέρκυρα, κατά τη διάρκεια των βραδινών καταιγίδων, ενδέχεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, στα 3–4 μποφόρ.

Τι προβλέπεται για Αττική και Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν το Σάββατο με λίγες νεφώσεις. Στην Αττική υπάρχει ενδεχόμενο για τοπική ψιχάλα ή ασθενή βροχή μετά το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν διαφαίνονται φαινόμενα για το Σάββατο.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει:

Τους 22–23 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα.

Τους 26–27 βαθμούς, τοπικά έως 28, στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Τους 23–24 βαθμούς στο Αιγαίο.

Στα ορεινά ηπειρωτικά, πάντως, οι πρωινές θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.

Πώς θα κινηθούν οι βροχές την Κυριακή

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η ζώνη των φαινομένων θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Το πρωί αναμένεται να επηρεαστούν η δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η δυτική και η κεντρική Μακεδονία.

Μέχρι το βράδυ, οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τις Σποράδες. Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 5–6 μποφόρ.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα κινηθούν προς τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να επικρατήσει Βαρδάρης.

Νέα επιδείνωση και πτώση της θερμοκρασίας

Για την Τρίτη και την Τετάρτη, ο Σάκης Αρναούτογλου προβλέπει νέα μεταβολή από τα βόρεια, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των ανέμων.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι βοριάδες στο Αιγαίο να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 8-9 μποφόρ, με ενδεχόμενες δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά. Από τους 24-26 βαθμούς τη Δευτέρα, την Τρίτη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 20. Την Τετάρτη, οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά, τα βόρεια και την Αττική θα περιοριστούν περίπου στους 18 βαθμούς, με πιο ψυχρή αίσθηση λόγω των ανέμων. Μια αίσθηση του χειμώνα θα αρχίζει να δημιουργείτα στα ορεινά και στα βόρεια.

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