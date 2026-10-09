Καιρός - Μαρουσάκης: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Έρχονται τα πρώτα χιόνια

Snapshot Η χώρα παρουσιάζει διπλό καιρό με φθινόπωρο στα δυτικά και βορειοδυτικά και καλοκαίρι στα νότια και ανατολικά έως το Σάββατο.

Την Κυριακή αναμένεται επέκταση των βροχών και μικρή πτώση της θερμοκρασίας λόγω μετακίνησης βαρομετρικού ανατολικά.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος με καλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Από το απόγευμα της Τρίτης θα κατέλθει κύμα κακοκαιρίας από τον Βορρά με απότομη πτώση θερμοκρασίας και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Snapshot powered by AI

Αλλάζει άρδειν το σκηνικό του καιρού από την επόμενη εβδομάδα, αφού μετά τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, έρχεται... χειμώνας, όπως προκύπτει από πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η πρόγνωση για Παρασκευή και Σάββατο

Η χώρα είναι χωρισμένη στα δύο σήμερα, Παρασκευή αλλά και αύριο Σάββατο, με τις δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές να έχουν φθινοπωρινό καιρό, ενώ τα ανατολικά και νότια έχουν επιστρέψει στις μέρες του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, σήμερα ο καιρός αναμένεται συννεφιασμένος στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως το Ιόνιο και την Ήπειρο. Αντιθέτως, στις ανατολικές και νότιες περιοχές επικρατεί ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 30 βαθμούς.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το διπλό πρόσωπο του καιρού αναμένεται να διατηρηθεί και αύριο, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν κι άλλο στα ανατολικά, φτάνοντας ακόμη και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Αντιθέτως, ο καιρός παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στα δυτικά και τα βόρεια, με βροχές αλλά και καταιγίδες να σημειώνονται σε αρκετές περιοχές. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι και νοτιοδυτικοί.

Την Κυριακή, η συννεφιά και οι βροχές αναμένεται να καλύψουν περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς το βαρομετρικό μετακινείται ανατολικά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση.

Χειμώνας από την Τρίτη

Όπως εξηγεί ο κ. Μαρουσάκης, τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με καλές θερμοκρασίες, αλλά από την Τρίτη το απόγευμα αναμένεται η κάθοδος ενός κύματος κακοκαιρίας από τον Βορρά, το οποίο θα ρίξει απότομα τη θερμοκρασία.

Μάλιστα, η κακοκαιρία αναμένεται να φέρει και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη.

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