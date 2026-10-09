Καιρός - Χειμώνας: Τι δείχνουν τα στοιχεία για Ελλάδα - Σούπερ Ελ Νίνιο: Σε τροχιά για 75ετές ρεκόρ

Snapshot Υπάρχει πάνω από 83% πιθανότητα για ισχυρό έως πολύ ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο στις αρχές του 2027.

Ο χειμώνας 2026-2027 στην Ελλάδα αναμένεται ηπιότερος με θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο και αυξημένες βροχοπτώσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο πιθανόν θα είναι το ισχυρότερο από το 1950, με έντονη επίδραση κυρίως στη Βόρεια Αμερική.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στον Βόρειο Ατλαντικό θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του χειμώνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Η ακραία ζέστη που συνδέεται με το «Σούπερ Ελ Νίνιο» μπορεί να προκαλέσει έως και 451.000 επιπλέον θανάτους παγκοσμίως από Ιούνιο 2026 έως Φεβρουάριο 2027. Snapshot powered by AI

Ένας χειμώνας με θερμοκρασίες πάνω από τις συνηθισμένες τιμές και περισσότερες βροχοπτώσεις διαφαίνεται για μεγάλο μέρος της Ευρώπης, σύμφωνα με την ανάλυση του Andrej Flis για την περίοδο 2026–2027.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση των προβλέψεων, τα στοιχεία του Οκτωβρίου ενισχύουν τη θερμότερη τάση στην Ευρώπη. Παράλληλα, δείχνουν λιγότερο χιόνι σε μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Για την Ελλάδα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν κυρίως οι ενδείξεις για ηπιότερες συνθήκες στο νότιο τμήμα της ηπείρου και αυξημένο υετό στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ανάλυση αξιοποιεί τις νέες εποχικές προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων, ECMWF. Περιγράφει τις πιθανές τάσεις του χειμώνα, χωρίς να αποτελεί πρόγνωση συγκεκριμένων κακοκαιριών ή να δίνει αναλυτικά στοιχεία για επιμέρους ελληνικές περιοχές.

Το βασικό μήνυμα της ανάλυσης για την Ελλάδα είναι η τάση προς έναν ηπιότερο χειμώνα μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Παραμένει όμως ανοιχτό πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Κεντρικό στοιχείο της μελέτης είναι η ενίσχυση του Ελ Νίνιο, με κορύφωση προς το τέλος του έτους. Εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί στο ισχυρότερο από το 1950, βάσει των δεδομένων και των υπολογισμών που παρουσιάζει.

Η επίδρασή του, ωστόσο, είναι πιο έντονη στη Βόρεια Αμερική. Στην Ευρώπη, η εξέλιξη του χειμώνα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στον Βόρειο Ατλαντικό.

Ελ Νίνιο: Πάνω από 83% πιθανότητα για ισχυρό έως πολύ ισχυρό φαινόμενο στις αρχές του 2027

Το Ελ Νίνιο συνεχίζει να ενισχύεται, με την πιθανότητα να παραμείνει ισχυρό έως πολύ ισχυρό κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2027 να υπερβαίνει το 83%, ανακοίνωσε την Πέμπτη το αμερικανικό Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Παραμένουν υψηλές οι πιθανότητες για ένα ιστορικό επεισόδιο, που θα ξεπεράσει σε ένταση τα προηγούμενα Ελ Νίνιο από το 1950», πρόσθεσε το Κέντρο.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο. Εκδηλώνεται όταν εξασθενούν οι αληγείς άνεμοι, επιτρέποντας τη συσσώρευση θερμότερων επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό.

Συνήθως οδηγεί σε άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας και μεταβάλλει τα καιρικά πρότυπα, προκαλώντας ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες.

Ένα ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να αναστατώσει τις αγορές εμπορευμάτων. Οι ξηρασίες και οι υπερβολικές βροχοπτώσεις επηρεάζουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια επάρκεια προϊόντων.

«Το Ελ Νίνιο συνεχίζει να ενισχύεται και αναμένεται να κορυφωθεί τον Δεκέμβριο, παραμένοντας ενεργό για μεγάλο μέρος της άνοιξης στο βόρειο ημισφαίριο», δήλωσε ο Τζέισον Νίκολς, επικεφαλής διεθνών προγνώσεων της AccuWeather.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, το φετινό Ελ Νίνιο θα ενταθεί πριν κορυφωθεί τον Δεκέμβριο. Η πιθανότητα να διατηρηθεί έως τον Φεβρουάριο του 2027 αγγίζει το 100%, ενώ οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας αναμένεται να καταρρίψουν ρεκόρ.

Στο μεταξύ, ο τυφώνας «Ισαΐας» έγινε αργά την Τετάρτη ο πρώτος τυφώνας της περιόδου 2026 στον Ατλαντικό. Προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυσή του καθώς κατευθύνεται προς τις βόρειες ακτές του Κόλπου του Μεξικού.

«Ο Ισαΐας είναι ο πρώτος τυφώνας της περιόδου στον Ατλαντικό. Η ιδιαίτερα υποτονική δραστηριότητα και η καθυστερημένη εμφάνιση τυφώνων οφείλονται πράγματι στη διάτμηση των ανέμων που προκαλεί το Ελ Νίνιο», δήλωσε ο Ντόναλντ Κίνι, μετεωρολόγος με ειδίκευση στη γεωργία στη φινλανδική Vaisala Weather.

Παράλληλα, η ακραία ζέστη που συνδέεται με το φετινό «Σούπερ-Ελ Νίνιο» θα μπορούσε να προκαλέσει έως και 451.000 επιπλέον θανάτους παγκοσμίως, από τον Ιούνιο του 2026 έως τον Φεβρουάριο του 2027. Την εκτίμηση διατύπωσαν τον περασμένο μήνα ερευνητές του Climate Impact Lab του Πανεπιστημίου του Σικάγου.

Διαβάστε επίσης