Καιρός - Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση

Πώς θα κινηθούν οι βροχές την Κυριακή και πότε αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

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Καιρός - Αρναούτογλου: Προσοχή το Σαββατοκύριακο για ισχυρές καταιγίδες – Πότε έρχεται απότομη πτώση
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  • Από το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κέρκυρα, τη Θεσπρωτία και την Πρέβεζα.
  • Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου τα φαινόμενα θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και την ανατολική Μακεδονία με βροχές και νοτιάδες 5–6 μποφόρ.
  • Νέα επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από την Τρίτη, με βροχές και καταιγίδες στην ανατολική χώρα και ενίσχυση βοριάδων στο Αιγαίο την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.
  • Την Τετάρτη οι βοριάδες στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τα 8-9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
  • Η θερμοκρασία από την Τρίτη θα σημειώσει αισθητή πτώση, με μέγιστες τιμές γύρω στους 18 βαθμούς την Τετάρτη και πιο ψυχρή αίσθηση λόγω των ανέμων.
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Αλλαγή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά αναμένεται μετά το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Η προσοχή στρέφεται κυρίως στην Κέρκυρα, τη Θεσπρωτία και την Πρέβεζα, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα.

Από αργά το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενταθούν σημαντικά στο Βόρειο Ιόνιο (κυρίως Κέρκυρα) καθώς και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου (Θεσπρωτία, Πρέβεζα) και «χρειάζεται λίγη προσοχή εκεί» ανέφερε ο

Στη συνέχεια, οι βροχές θα κινηθούν ανατολικότερα.

Από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση, ενώ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου υπάρχει πιθανότητα για πολύ ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο και αισθητή ψύχρα, ακόμη και στην Αττική.

Πού χρειάζεται προσοχή το Σάββατο

Το πρώτο μισό του Σαββάτου θα κυλήσει χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Στην ανατολική χώρα και το Αιγαίο θα επικρατεί περισσότερη ηλιοφάνεια, ενώ στα δυτικά οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με ενδιάμεσα ανοίγματα.

Από το μεσημέρι και μετά, μπόρες από την Ιταλία θα επηρεάσουν τα Επτάνησα και περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

Η ουσιαστική επιδείνωση αναμένεται αργά το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, στο βόρειο Ιόνιο, κυρίως στην Κέρκυρα, και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενισχυθούν σημαντικά.

Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες 5–6 μποφόρ. Στην Κέρκυρα, κατά τη διάρκεια των βραδινών καταιγίδων, ενδέχεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, στα 3–4 μποφόρ.

Τι προβλέπεται για Αττική και Θεσσαλονίκη

Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν το Σάββατο με λίγες νεφώσεις. Στην Αττική υπάρχει ενδεχόμενο για τοπική ψιχάλα ή ασθενή βροχή μετά το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν διαφαίνονται φαινόμενα για το Σάββατο.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει:

Τους 22–23 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα.

Τους 26–27 βαθμούς, τοπικά έως 28, στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Τους 23–24 βαθμούς στο Αιγαίο.

Στα ορεινά ηπειρωτικά, πάντως, οι πρωινές θερμοκρασίες θα είναι μονοψήφιες.

Πώς θα κινηθούν οι βροχές την Κυριακή

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η ζώνη των φαινομένων θα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Το πρωί αναμένεται να επηρεαστούν η δυτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η δυτική και η κεντρική Μακεδονία.

Μέχρι το βράδυ, οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τις Σποράδες. Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 5–6 μποφόρ.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα κινηθούν προς τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να επικρατήσει Βαρδάρης.

Νέα επιδείνωση και πτώση της θερμοκρασίας

Για την Τρίτη και την Τετάρτη, ο Σάκης Αρναούτογλου προβλέπει νέα μεταβολή από τα βόρεια, με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των ανέμων.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι βοριάδες στο Αιγαίο να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 8-9 μποφόρ, με ενδεχόμενες δυσκολίες στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά. Από τους 24-26 βαθμούς τη Δευτέρα, την Τρίτη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 20.

Την Τετάρτη, οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά, τα βόρεια και την Αττική θα περιοριστούν περίπου στους 18 βαθμούς, με πιο ψυχρή αίσθηση λόγω των ανέμων.

Μια αίσθηση του χειμώνα θα αρχίζει να δημιουργείτα στα ορεινά και στα βόρεια.

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