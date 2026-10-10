Καιρός: Πού ξεπέρασε σήμερα η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς

Στους 30-31°C έφτασαν οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα Σάββατο με τον καιρό ωστόσο να αλλάζει.

Η μεγαλύτερη από αυτές καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό της Στυλίδας και ήταν ίση με 30,9°C.

Στον χάρτη της εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή των μεγίστων θερμοκρασιών στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

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