Καιρός: Πού ξεπέρασε σήμερα η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς
Η μεγαλύτερη από αυτές καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό της Στυλίδας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στους 30-31°C έφτασαν οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα Σάββατο με τον καιρό ωστόσο να αλλάζει.
Η μεγαλύτερη από αυτές καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό της Στυλίδας και ήταν ίση με 30,9°C.
Στον χάρτη της εικόνας παρουσιάζεται η κατανομή των μεγίστων θερμοκρασιών στη χώρα σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:37 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Πού ξεπέρασε σήμερα η θερμοκρασία τους 30 βαθμούς
20:50 ∙ ΚΟΣΜΟΣ