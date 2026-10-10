Ζιακόπουλος: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Snapshot Τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με έντονα φαινόμενα κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική χώρα.

Το Σάββατο προβλέπονται τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ηπειρωτικές περιοχές λόγω θερμικής ατμοσφαιρικής αστάθειας και της διαταραχής Δ1.

Την Κυριακή η διαταραχή Δ2 θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο, με ισχυρά φαινόμενα στη δυτική-βορειοδυτική Ελλάδα.

Η κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών προς την κεντροανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια θα ενεργοποιηθεί από τον αεροχείμαρρο στον βορειοανατολικό Ατλαντικό.

Η μετάδοση της ενέργειας των ατμοσφαιρικών κυμάτων γίνεται μέσω της ομαδικής ταχύτητας και όχι της ταχύτητας φάσης, σύμφωνα με τη θεωρία της κατάντη ανάπτυξης. Snapshot powered by AI

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κάθοδος ψυχρών αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Ζιακόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Τρεις επισημάνσεις

Η θερμική ατμοσφαιρική αστάθεια μπορεί να είναι κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της θερινής περιόδου, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και εκτός αυτής, δηλαδή με μικρότερη ένταση και διάρκεια της ηλιακής ακτινοβολίας, όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες στη δομή της ατμόσφαιρας. Παράδειγμα, οι τοπικοί όμβροι και οι μεμονωμένες καταιγίδες που αναμένονται αύριο (Σάββατο) σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Στην «πυροδότηση» της αστάθειας θα βάλει το χέρι της και η διαταραχή Δ1. Την Κυριακή, η διαταραχή Δ2 θα προκαλέσει βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την ηπειρωτική χώρα και το Β-ΒΑ Αιγαίο, με τα φαινόμενα στη ΒΑ Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Α-ΒΑ Αιγαίου, να εκδηλώνονται ουσιαστικά τη νύχτα προς τη Δευτέρα και να κρατούν σχεδόν ως το μεσημέρι αυτής της ημέρας. Επισημαίνεται ότι στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Β. Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δ. Στερεά οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Η διαταραχή Δ3 που ακολουθεί θα δημιουργήσει συνθήκες περιορισμένης αστάθειας εκεί που θα βοηθήσουν και άλλοι παράγοντες. Στον χάρτη της Δευτέρας (12/10), παρατηρούμε ουσιαστικά τον μηχανισμό της κατάντη ανάπτυξης των ατμοσφαιρικών κυμάτων. Το μέγιστο του αεροχειμάρρου στον ΒΑ Ατλαντικό -που ίσως αποτελέσει συγχώνευση του πολικού και του υποτροπικού αεροχειμάρρου- είναι αυτό που θα ενεργοποιήσει την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών αρχικά προς την κεντροανατολική Ευρώπη και στη συνέχεια προς τα Βαλκάνια. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδιαφέρουσα και θα μας απασχολήσει στην ώρα της.

Για όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στη θεωρία της κατάντη ανάπτυξης, παραθέτω τα λόγια του σπουδαίου μετεωρολόγου του 20ού αιώνα Tor Bergeron: «Η ενέργεια σε ένα συρμό κυμάτων διαδίδεται όχι με την ταχύτητα της φάσης τους, η οποία είναι μικρότερη από την ταχύτητα του ανέμου, αλλά με την ομαδική ταχύτητα, που είναι μεγαλύτερη. Η προσοχή επικεντρώνεται σε αυτή τη νέα γραμμή. Όχι στη διάδοση της ύλης, για παράδειγμα με τη μορφή εστιών ψυχρού και θερμού αέρα, αλλά στη διάδοση των κυμάτων και των ατμοσφαιρικών καταστάσεων και επομένως της ενέργειας, μέσω της ύλης».

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