Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν
Υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση των φαινομένων
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Οι βροχές πλησιάζουν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ αρκετές περιοχές θα παραμείνουν χωρίς βροχή αρχικά.
- Την Κυριακή, τα δυτικά θα επηρεαστούν περισσότερο από τα φαινόμενα, με άλλες περιοχές να μένουν εκτός βροχών.
- Υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση των βροχοπτώσεων την επόμενη εβδομάδα, αλλά η ακριβής έκταση θα εξαρτηθεί από τη διαδρομή των συστημάτων.
- Η πορεία των καιρικών συστημάτων θα καθορίσει πόσο ανατολικά θα φτάσουν οι βροχές και σε ποιες περιοχές θα υπάρξει αξιόλογη υετική ποσότητα.
Οι βροχές πλησιάζουν, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος επισημαίνει και ποιες περιοχές θα προσπεράσουν.
Αναλύει επίσης και τον καιρό για την επόμενη εβδομάδα.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
Μπαίνοντας στην Κυριακή, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο πού θα βρέξει, αλλά και πού θα συνεχιστεί η αναμονή. Τα δυτικά παραμένουν στο επίκεντρο, με τις βροχές να αφήνουν αρχικά αρκετές περιοχές της χώρας εκτός.
Η επόμενη εβδομάδα, όμως, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση των φαινομένων, αλλά η διαδρομή των συστημάτων θα καθορίσει πόσο ανατολικά θα φτάσουν και πού θα δώσουν αξιόλογο νερό.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:30 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τουρνάς: Εντός 10 ημερών η πρώτη αρωγή στους πληγέντες της Κρήτης
17:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ