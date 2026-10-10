Καιρός- Αρναούτογλου: Οι βροχές πλησιάζουν - Ποιες περιοχές θα προσπεράσουν

Snapshot Οι βροχές πλησιάζουν κυρίως τα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ αρκετές περιοχές θα παραμείνουν χωρίς βροχή αρχικά.

Την Κυριακή, τα δυτικά θα επηρεαστούν περισσότερο από τα φαινόμενα, με άλλες περιοχές να μένουν εκτός βροχών.

Υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση των βροχοπτώσεων την επόμενη εβδομάδα, αλλά η ακριβής έκταση θα εξαρτηθεί από τη διαδρομή των συστημάτων.

Η πορεία των καιρικών συστημάτων θα καθορίσει πόσο ανατολικά θα φτάσουν οι βροχές και σε ποιες περιοχές θα υπάρξει αξιόλογη υετική ποσότητα. Snapshot powered by AI

Οι βροχές πλησιάζουν, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος επισημαίνει και ποιες περιοχές θα προσπεράσουν.

Αναλύει επίσης και τον καιρό για την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Μπαίνοντας στην Κυριακή, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο πού θα βρέξει, αλλά και πού θα συνεχιστεί η αναμονή. Τα δυτικά παραμένουν στο επίκεντρο, με τις βροχές να αφήνουν αρχικά αρκετές περιοχές της χώρας εκτός.

Η επόμενη εβδομάδα, όμως, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση των φαινομένων, αλλά η διαδρομή των συστημάτων θα καθορίσει πόσο ανατολικά θα φτάσουν και πού θα δώσουν αξιόλογο νερό.

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