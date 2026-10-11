Κακοκαιρία: Πλησιάζει την Αττική - Πώς θα εξελιχθεί η νύχτα και η επόμενη εβδομάδα

Snapshot Η κακοκαιρία πλησιάζει την Αττική με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες.

Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες, που θα διαρκέσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στον Βόλο η κακοκαιρία προκάλεσε σφοδρή βροχόπτωση με χαλάζι και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Κέρκυρα και οι Παξοί επηρεάστηκαν με σημαντικά ύψη βροχής κατά τόπους.

Υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση των φαινομένων την επόμενη εβδομάδα, με την πορεία των συστημάτων να καθορίζει την ένταση και την περιοχή που θα πληγεί. Snapshot powered by AI

Πλησιάζει στην Αττική η αναμενόμενη κακοκαιρία, αφού έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας.

Αυτήν την ώρα βρέχει στο Σχηματάρι και στα Βίλια. Στην Αττική αναμένονται τοπικοί όμβροι ή σποραδικές καταιγίδες.

Σε εξέλιξη η επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν και κατά διάρκεια της νύχτας.

Έντονα φαινόμενα αναμένονται αργά το βράδυ σήμερα από την Χαλκιδική και ανατολικότερα. Η Καβάλα, η Θάσος και η Θράκη πιθανόν να δεχτούν αρκετό υετο.

Η κακοκαιρία έπληξε και το Βόλο με σφοδρή βροχόπτωση που συνοδεύτηκε με χαλάζι και προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Κέρκυρα επηρεάστηκε στο σύνολό της, όπως και οι Παξοί, με κατά τόπους αξιόλογα ύψη βροχής.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου για την επόμενη εβδομάδα, υπάρχουν ενδείξεις για επέκταση των φαινομένων, αλλά η διαδρομή των συστημάτων θα καθορίσει πόσο ανατολικά θα φτάσουν και πού θα δώσουν αξιόλογο νερό.