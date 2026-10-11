Κακοκαιρία: Σφοδρή βροχόπτωση με χαλάζι στον Βόλο – Ποτάμια οι δρόμοι - Βίντεο
Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια,
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- Σφοδρή βροχόπτωση με χαλάζι εκδηλώθηκε στον Βόλο μετά τις 4 το απόγευμα.
- Ορισμένες περιοχές, όπως τα Παλαιά και το Παλαιό Λιμεναρχείο, μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια.
- Χαλαζόπτωση καταγράφηκε ακόμη και στο κέντρο της πόλης.
- Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα από την κακοκαιρία.
Σφοδρή βροχόπτωση που σε ορισμένες περιοχές συνοδεύτηκε από χαλάζι, ξέσπασε στον Βόλο λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα.
Χαλαζόπτωση σημειώθηκε ακόμη και στο κέντρο του Βόλου σύμφωνα με το gegonota.news
Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, όπως στην περιοχή των Παλαιών και του Παλαιού Λιμεναρχείου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μελούνας.
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