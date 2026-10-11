Κακοκαιρία: Σφοδρή βροχόπτωση με χαλάζι στον Βόλο – Ποτάμια οι δρόμοι - Βίντεο

Snapshot Σφοδρή βροχόπτωση με χαλάζι εκδηλώθηκε στον Βόλο μετά τις 4 το απόγευμα.

Ορισμένες περιοχές, όπως τα Παλαιά και το Παλαιό Λιμεναρχείο, μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια.

Χαλαζόπτωση καταγράφηκε ακόμη και στο κέντρο της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα από την κακοκαιρία. Snapshot powered by AI

Σφοδρή βροχόπτωση που σε ορισμένες περιοχές συνοδεύτηκε από χαλάζι, ξέσπασε στον Βόλο λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Χαλαζόπτωση σημειώθηκε ακόμη και στο κέντρο του Βόλου σύμφωνα με το gegonota.news

Πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, όπως στην περιοχή των Παλαιών και του Παλαιού Λιμεναρχείου, στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Μελούνας.

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