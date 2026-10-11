Ιταλοί μετεωρολόγοι: Κυκλώνας στο Ιόνιο Πέλαγος με ανέμους Mistral - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Snapshot Κυκλώνας με ανέμους Mistral πλήττει το Ιόνio Πέλαγος, προκαλώντας έντονη κακοκαιρία στο Βόρειο Ιόνιο, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα και τους Παξούς.

Στην Αχαράβη Κέρκυρας καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις με 56 mm και ραγδαιότητα έως 245 mm/h, καθώς και ριπή ανέμου 40 km/h (6 μποφόρ).

Η κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές βροχοπτώσεις και καταιγίδες κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, με διαφοροποιήσεις ακόμη και σε μικρές αποστάσεις.

Οι μετρήσεις από τους μετεωρολογικούς σταθμούς δείχνουν συνολικά ύψη βροχής έως 126 mm στην Αχαράβη και 101 mm στους Παξούς, με υψηλές ραγδαιότητες.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Μεσόγειο εισέρχεται σε μια πιο ενεργή και σύνθετη φάση μετά το μεσημέρι της Κυριακής. Snapshot powered by AI

Κυκλώνας σαρώνει το Ιόνιο Πέλαγος σύμφωνα με Ιταλούς μετεωρολόγους, ενώ πνέουν άνεμοι Mistral. H κακοκαιρία έπληξε σήμερα το Βόρειο Ιόνιο με τα ύψη βροχής στην Κέρκυρα και τους Παξούς να είναι μεγάλα.

Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί μια περίοδο βαθιάς αλλαγής για την ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από τη λεκάνη της Μεσογείου. Σύμφωνα με το ιταλικό meteoweb μετά το μεσημέρι, η μετεωρολογική δυναμική εισέρχεται στην πιο ενεργή και σύνθετη φάση της.

Όπως αναφέρει το corfutvnews βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, επηρεάζοντας κυρίως το Βόρειο Ιόνιο, στο πλαίσιο της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή.

Η Κέρκυρα επηρεάστηκε στο σύνολό της, όπως και οι Παξοί, με κατά τόπους αξιόλογα ύψη βροχής. Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του MeteoCorfu.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στη βόρεια και την κεντρική Κέρκυρα. Η νότια πλευρά του νησιού επηρεάστηκε επίσης, αλλά γενικά με μικρότερη ένταση των φαινομένων.

Τα στοιχεία από τους μετεωρολογικούς σταθμούς

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μεταξύ των σταθμών που παρουσιάζονται παρακάτω καταγράφηκε στην Αχαράβη, στη βόρεια παραλιακή Κέρκυρα, όπου το ύψος βροχής έφτασε τα 56 mm. Η μέγιστη ραγδαιότητα στον ίδιο σταθμό ανήλθε στα 245 mm/h.

Μετρήσεις βροχόπτωσης έως την Κυριακή 11/10:

Αχαράβη Κέρκυρας (25 m): 56 mm βροχής · μέγιστη ραγδαιότητα 245 mm/h · συνολικό ύψος κακοκαιρίας 126 mm.

Ορεινή Πετάλεια Κέρκυρας (650 m):35 mm · μέγιστη ραγδαιότητα 180 mm/h · συνολικό ύψος κακοκαιρίας 83 mm.

Μαρίνα Γουβιών Κέρκυρας (5 m): 31 mm · μέγιστη ραγδαιότητα 75 mm/h · συνολικό ύψος κακοκαιρίας 67 mm.

Ιερομονάχος Παξών (80 m): 18 mm · μέγιστη ραγδαιότητα 274,2 mm/h · συνολικό ύψος κακοκαιρίας 101 mm.

Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου

Στην Αχαράβη καταγράφηκε επίσης η ισχυρότερη ριπή ανέμου, με ταχύτητα 40 km/h, που αντιστοιχεί περίπου σε 6 μποφόρ.

Η συνολική εικόνα

Τα δεδομένα αναδεικνύουν τη σημαντική διαφοροποίηση των βροχοπτώσεων ακόμη και σε σχετικά μικρές αποστάσεις. Η Αχαράβη και η ορεινή Πετάλεια συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα συνολικά ύψη βροχής μεταξύ των τεσσάρων σταθμών, ενώ οι καταγραφές στους Παξούς ήταν χαμηλότερες ως προς το συνολικό ύψος βροχής, παρά την πολύ υψηλή μέγιστη ραγδαιότητα που καταγράφηκε εκεί.

Οι μετρήσεις αφορούν τους συγκεκριμένους σταθμούς και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη το σύνολο κάθε περιοχής.

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