Με άστατο καιρό η Δευτέρα – Από Τρίτη καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Snapshot Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε άλλες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Την Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια, με πιθανώς ισχυρά φαινόμενα σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά και βόρεια.

Την Τετάρτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά, με πιθανώς ισχυρά φαινόμενα σε Εύβοια, ανατολική Θεσσαλία, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, συνοδευόμενα από περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά, κεντρικά και νότια, με ισχυρές βροχές στην Κρήτη, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 έως 9 μποφόρ σε διάφορες περιοχές από Τρίτη έως Πέμπτη. Snapshot powered by AI

Έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από αρκετές περιοχές της χώρας την Κυριακή, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες να δημιουργούν προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο.

Στον Βόλο, η δυνατή βροχή προκάλεσε συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε δρόμους, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία, ενώ αυξημένη ήταν και η στάθμη του Κραυσίδωνα.

Την ίδια ώρα, στο Πήλιο η κακοκαιρία συνοδεύτηκε από έντονη χαλαζόπτωση, με τη Μακρινίτσα να «ασπρίζει» μέσα σε λίγη ώρα.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στη Χαλκιδική, όπου στη Σίβηρη δρόμοι πλημμύρισαν από τα νερά της καταιγίδας και τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από τις γύρω περιοχές. Σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έγινε ιδιαίτερα δύσκολη μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά.

Στην Αιτωλοακαρνανία, τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στην περιοχή της Αμφιλοχίας σημειώθηκαν προβλήματα σε δρόμους, ενώ χώματα και πέτρες έκλεισαν τμήματα του τοπικού οδικού δικτύου.

Η καταιγίδα χτύπησε και την Καλαμάτα, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα έπεσε μεγάλος όγκος νερού. Στο Ιστορικό Κέντρο πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ νερά μπήκαν σε καταστήματα και στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων.

Παρά την ένταση των φαινομένων, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις αφορούν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, προβλήματα στις μετακινήσεις και κατά τόπους ζημιές από τη χαλαζόπτωση.

Η σημερινή πρόγνωση του καιρού

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Δευτέρα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το πρωί πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 14 – 23°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 23°C

Κεντρική Μακεδονία: 13 – 23°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 20°C

Ήπειρος: 11 – 22°C

Θεσσαλία: 12 – 25°C

Νησιά Ιονίου: 17 – 24°C

Δυτική Στερεά: 11 – 24°C

Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 25°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 26°C

Κυκλάδες: 17 – 24°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 13 – 26°C

Κρήτη: 17 – 26°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 13 – 23°C

Δωδεκάνησα: 17 – 25°C

Αττική: 14 – 25°C

Θεσσαλονίκη: 14 – 23°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα αρχικά στο Ιόνιο και από το βράδυ και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τους 22 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 25 με 26 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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