Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε

Snapshot Τα μετεωρολογικάτέλα δείχνουν πιθανή ενίσχυση αντικυκλωνικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη και κάθοδο πολικού αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Η αλληλεπίδραση ψυχρών αερίων μαζών με θερμές θαλάσσιες επιφάνειες μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες για έντονες κακοκαιρίες.

Η απόσταση από το ενδεχόμενο καιρού παραμένει μεγάλη, συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα.

Η κλιματική αλλαγή και η θερμότητα των θαλασσών επηρεάζουν την αστάθεια της ατμόσφαιρας και την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το σενάριο έχει προς το παρόν μικρές πιθανότητες επαλήθευσης και απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση των προγνωστικών δεδομένων. Snapshot powered by AI

Ένα ακραίο προγνωστικό σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εμφανίστηκε στα μετεωρολογικά μοντέλα, προκαλώντας το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων. Το ενδεχόμενο αφορά την ενίσχυση της αντικυκλωνικής κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη και την πιθανή κάθοδο πολικού αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται υπό παρακολούθηση, ωστόσο είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί εάν και σε ποιον βαθμό θα μπορούσε να επαληθευτεί.

Το ακραίο σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου

Η αντικυκλωνική κυκλοφορία που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και εβδομάδες πάνω από τη Γηραιά Ήπειρο φαίνεται, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, να ενισχύεται σημαντικά προς το τέλος του μήνα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, εφόσον επιβεβαιωθεί, να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρών πολικών αερίων μαζών προς νοτιότερες περιοχές. Η αλληλεπίδραση αυτών των αερίων μαζών με τις θερμές θαλάσσιες επιφάνειες θα μπορούσε να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη έντονων κακοκαιριών.

Ωστόσο, η χρονική απόσταση από το ενδεχόμενο αυτό παραμένει μεγάλη, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα.

Ο ρόλος των θερμών θαλασσών και η κλιματική αλλαγή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί στις θαλάσσιες περιοχές μετά το έντονο καλοκαίρι που προηγήθηκε σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Η αλληλεπίδραση ψυχρών αερίων μαζών με θερμές θάλασσες μπορεί να ενισχύσει την αστάθεια και να συμβάλει στην ανάπτυξη ισχυρών βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ιδιαίτερα έντονων καταιγίδων.

Το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης κοντά στην περιοχή μας επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ετοιμότητας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας.

Γιατί απαιτείται προσοχή στις προγνώσεις

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η επιστημονική κοινότητα οφείλει να παρακολουθεί τα προγνωστικά δεδομένα και να αναδεικνύει πιθανά σενάρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε ακραία προσομοίωση θα επιβεβαιωθεί.

Οι χάρτες που συνοδεύουν την ανάλυση έχουν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η εποχική στατιστική δείχνει ότι ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας με αυξημένο ενδιαφέρον ως προς τα έντονα φαινόμενα και τις βροχοπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ισχυρές κακοκαιρίες έχουν εκδηλωθεί και νωρίτερα, όπως συνέβη με τον Daniel και τον Ιανό, αλλά και με πρόσφατα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη προετοιμασία των αρμόδιων φορέων και η σωστή ενημέρωση των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, το ακραίο σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου συγκεντρώνει προς το παρόν μικρές πιθανότητες επαλήθευσης και απαιτείται η εξέλιξη των επόμενων προγνωστικών κύκλων για να διαπιστωθεί εάν θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία.

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