Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε

Η αντικυκλωνική κυκλοφορία που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και εβδομάδες πάνω από τη Γηραιά Ήπειρο φαίνεται, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, να ενισχύεται σημαντικά προς το τέλος του μήνα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα μετεωρολογικάτέλα δείχνουν πιθανή ενίσχυση αντικυκλωνικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη και κάθοδο πολικού αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
  • Η αλληλεπίδραση ψυχρών αερίων μαζών με θερμές θαλάσσιες επιφάνειες μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες για έντονες κακοκαιρίες.
  • Η απόσταση από το ενδεχόμενο καιρού παραμένει μεγάλη, συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα.
  • Η κλιματική αλλαγή και η θερμότητα των θαλασσών επηρεάζουν την αστάθεια της ατμόσφαιρας και την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων.
  • Το σενάριο έχει προς το παρόν μικρές πιθανότητες επαλήθευσης και απαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση των προγνωστικών δεδομένων.
Snapshot powered by AI

Ένα ακραίο προγνωστικό σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου εμφανίστηκε στα μετεωρολογικά μοντέλα, προκαλώντας το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων. Το ενδεχόμενο αφορά την ενίσχυση της αντικυκλωνικής κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη και την πιθανή κάθοδο πολικού αέρα προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το συγκεκριμένο σενάριο βρίσκεται υπό παρακολούθηση, ωστόσο είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί εάν και σε ποιον βαθμό θα μπορούσε να επαληθευτεί.

Το ακραίο σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου

Η αντικυκλωνική κυκλοφορία που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται εδώ και εβδομάδες πάνω από τη Γηραιά Ήπειρο φαίνεται, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, να ενισχύεται σημαντικά προς το τέλος του μήνα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, εφόσον επιβεβαιωθεί, να ευνοήσει την κάθοδο ψυχρών πολικών αερίων μαζών προς νοτιότερες περιοχές. Η αλληλεπίδραση αυτών των αερίων μαζών με τις θερμές θαλάσσιες επιφάνειες θα μπορούσε να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη έντονων κακοκαιριών.

Ωστόσο, η χρονική απόσταση από το ενδεχόμενο αυτό παραμένει μεγάλη, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την εξέλιξη του καιρού στην Ελλάδα.

Ο ρόλος των θερμών θαλασσών και η κλιματική αλλαγή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί στις θαλάσσιες περιοχές μετά το έντονο καλοκαίρι που προηγήθηκε σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Η αλληλεπίδραση ψυχρών αερίων μαζών με θερμές θάλασσες μπορεί να ενισχύσει την αστάθεια και να συμβάλει στην ανάπτυξη ισχυρών βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ιδιαίτερα έντονων καταιγίδων.

Το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης κοντά στην περιοχή μας επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ετοιμότητας απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας.

Γιατί απαιτείται προσοχή στις προγνώσεις

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, η επιστημονική κοινότητα οφείλει να παρακολουθεί τα προγνωστικά δεδομένα και να αναδεικνύει πιθανά σενάρια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε ακραία προσομοίωση θα επιβεβαιωθεί.

Οι χάρτες που συνοδεύουν την ανάλυση έχουν ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πρόγνωση για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η εποχική στατιστική δείχνει ότι ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας με αυξημένο ενδιαφέρον ως προς τα έντονα φαινόμενα και τις βροχοπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ισχυρές κακοκαιρίες έχουν εκδηλωθεί και νωρίτερα, όπως συνέβη με τον Daniel και τον Ιανό, αλλά και με πρόσφατα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει η έγκαιρη προετοιμασία των αρμόδιων φορέων και η σωστή ενημέρωση των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, το ακραίο σενάριο για το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου συγκεντρώνει προς το παρόν μικρές πιθανότητες επαλήθευσης και απαιτείται η εξέλιξη των επόμενων προγνωστικών κύκλων για να διαπιστωθεί εάν θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:26LIFESTYLE

«Μήπως είναι λίγο νωρίς;» - Η αντίδραση του Γιάννη Βαρδή για το The Voice μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

11:22WHAT THE FACT

Σούπερ πάγος 10 φορές ισχυρότερος από τον συμβατικό αλλάζει τα πάντα στις κατασκευές

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Υποτίμησε την απειλή των Χούθι – Ο πρίγκιπας διάδοχος μένει σε παλάτια με καταφύγια και αύξησε την ασφάλεια του

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Η βασίλισσα Σουτίντα της Ταϊλάνδης πέταξε για πρώτη φορά μόνη της με μαχητικό αεροσκάφος

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία Γκράβα: Καμία διαρροή φυσικού αερίου - Άγνωστη η προέλευση της οσμής

10:52WHAT THE FACT

Αρχαίο ισπανικό νόμισμα χρησιμοποιήθηκε για εισιτήριο λεωφορείου – Το μυστήριο 70 χρόνια μετά

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το καινούργιο VW ID. Tiguan αντικαθιστά τα ID.4 και ID.5

10:48LIFESTYLE

«Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια» - Ο Τζορτζ Κλούνεϊ στο πλευρό της Σίντι Κρόφορντ μετά τον θάνατο του γιου της

10:40ΦΑΡΜΑΚΟ

Τρεις νέες αντικαρκινικές θεραπείες ένα βήμα πριν από την ευρωπαϊκή έγκριση

10:37LIFESTYLE

«Ζωή μου, ευτυχία μου» - Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου

10:34WHAT THE FACT

Οι κάτοικοι του Πεκίνου ξεφορτώνονται τα drones τους πριν από την απαγόρευση: Πρόστιμα έως 660 ευρώ

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Μπήκαν δύο και μας χτύπησαν» - Οι αντιφάσεις του γιου, το πόρισμα του ιατροδικαστή και ποιον υπέδειξαν οι συγγενείς για τη δολοφονία της 89χρονης

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

10:16ΚΟΣΜΟΣ

«Οι ΗΠΑ δεν πρέπει να παρέχουν στη Ρωσία σανίδα σωτηρίας»: Θύελλα αντιδράσεων Αμερικανών γερουσιαστών για την συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για το ντίζελ

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη δύο ατόμων για απόπειρα απάτης σε βάρος 62χρονης

10:02WHAT THE FACT

Επιστήμονες δημιουργούν νέο τύπο τσιμέντου εμπνευσμένο από δέρμα ελέφαντα: Ψύχει κτίρια έως και 20°C

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ξυπνάτε ολοένα και νωρίτερα όσο μεγαλώνετε: Τι αλλάζει και πότε να ζητήσετε βοήθεια

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να έλεγε: "Έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με"»: Τι συνέβη μετά την τραγωδία σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

10:00ΚΟΣΜΟΣ

«Ήταν σαν να έλεγε: "Έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με"»: Τι συνέβη μετά την τραγωδία σε ζωολογικό κήπο στη Βρετανία

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για το τέλος Οκτωβρίου - Το ακραίο σενάριο που παρουσιάστηκε

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Μπήκαν δύο και μας χτύπησαν» - Οι αντιφάσεις του γιου, το πόρισμα του ιατροδικαστή και ποιον υπέδειξαν οι συγγενείς για τη δολοφονία της 89χρονης

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ το πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία: Η στιγμή της σύγκρουσης του λεωφορείου με το φορτηγό

07:31ΕΛΛΑΔΑ

«Αμάν, ο προφυλακτήρας μου»: Τα πρώτα λόγια του οδηγού που μπήκε σε ταβέρνα με το αυτοκινητό του!

10:37LIFESTYLE

«Ζωή μου, ευτυχία μου» - Ο Πασχάλης Τσαρούχας αποκάλυψε τη σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου

09:30LIFESTYLE

«Εύχομαι η μαμά να μας βλέπει και να είναι υπερήφανη για εμάς» - Ο πατέρας που συγκίνησε στο The Voice και τραγούδησε το «Υπάρχω» με τον Χρήστο Μάστορα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

-«Έπειτα από 30 χρόνια γάμου τα πεθερικά μου δεν με θεωρούν μέλος της οικογένειας» – Το παράπονο μιας γυναίκας και οι συμβουλές ειδικού

09:58LIFESTYLE

«Για τα 30 ρε γ***το» : Η Κλέλια Ανδριολάτου βούτηξε στη θάλασσα Οκτώβρη μήνα για τα γενέθλιά της

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη εκατομμυρίων στον e-ΕΦΚΑ μετά από κατάθεση... 17 ωρών!

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κοπάδι δελφινιών και μία φώκια χάρισαν ένα μαγευτικό θέαμα σε ψαρά ανοιχτά του Ευβοϊκού

21:20ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πέρασε ξυστά από την Αττική ο όγκος των βροχοπτώσεων - Πότε έρχονται καλές μπόρες

07:18ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Ανησυχία για νέο ξέσπασμα από την αμερικανική μετάλλαξη - Τα συμπτώματα

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Πλημμύρες, κατολισθήσεις και χαλάζι σε πολλές περιοχές – Πού εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα – Με άστατο καιρό η Δευτέρα – Από Τρίτη καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

10:34WHAT THE FACT

Οι κάτοικοι του Πεκίνου ξεφορτώνονται τα drones τους πριν από την απαγόρευση: Πρόστιμα έως 660 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ