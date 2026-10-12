Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ξεκινάει 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ξεκινάει 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες
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  • Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου προβλέπεται κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας.
  • Ιδιαίτερα επηρεασμένες θα είναι τα νησιά Ιονίου, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία, η Εύβοια, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, η ανατολική Στερεά, η Αττική, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.
  • Υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων σε περιοχές με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
  • Από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο.
  • Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.
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Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη (13-10-2026) και την Τετάρτη (14-10-2026), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης αναμένονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, και συγκεκριμένα στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Στη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα, ενώ στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και ειδικότερα στη Μαγνησία, καθώς και στην Εύβοια, θα ξεκινήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα αναμένονται από αργά τη νύχτα, ενώ στην Κρήτη, κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου, θα ξεκινήσουν από τις βραδινές ώρες.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα, με τα φαινόμενα να διατηρούν την ένταση και τη διάρκειά τους.

Στα Δωδεκάνησα θα εκδηλώνονται έως το απόγευμα, ενώ στη δυτική Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, θα συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα.

Παράλληλα, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Η πρόγνωση για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα αρχικά στο Ιόνιο και από το βράδυ και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου τους 22 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 25 με 26 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

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