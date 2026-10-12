Καιρός - Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρά φαινόμενα στην Αττική – Ποιες ώρες θέλουν προσοχή

Snapshot Από το μεσημέρι της Τρίτης η Αττική θα δεχθεί έντονες βροχές και καταιγίδες, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να αναμένονται το βράδυ.

Οι θυελλώδεις βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά έως και 10 μποφόρ τις επόμενες ημέρες, ειδικά γύρω από τις Κυκλάδες.

Η θερμοκρασία θα μειωθεί αισθητά, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να μην ξεπερνά τους 15 βαθμούς.

Την Τετάρτη θα συνεχιστούν βροχές και καταιγίδες στην ανατολική και νότια Ελλάδα, ενώ στην Αττική τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν μέχρι το μεσημέρι.

Την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται νέα επιδείνωση με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, παρά τη βελτίωση της Πέμπτης. Snapshot powered by AI

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, η Αττική βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που θα δεχθούν έντονα φαινόμενα, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά.

Η μεταβολή θα ξεκινήσει ήδη από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ την Τρίτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά και τις επόμενες ημέρες θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Από πού ξεκινά η κακοκαιρία

Από το βράδυ της Δευτέρας και μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Την Τρίτη, η αστάθεια θα επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερες περιοχές.

Η δυτική Ελλάδα θα επηρεάζεται ήδη από τις πρωινές ώρες, ενώ συννεφιά θα καλύπτει μεγάλο μέρος της χώρας και βροχές θα σημειώνονται σε βόρεια, κεντρικά και νότια τμήματα.

Πότε «χτυπά» η Αττική

Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι της Τρίτης, με πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων. Η επιδείνωση θα συνεχιστεί όσο περνούν οι ώρες, με την κακοκαιρία να μετατοπίζεται σταδιακά προς την ανατολική Ελλάδα.

Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται το βράδυ σε Αττική, Χαλκιδική και Σποράδες.Αντίθετα, πιο ήπιες καιρικές συνθήκες προβλέπονται για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ προς το βράδυ της Τρίτης στη δυτική Ελλάδα θα αρχίσουν να εμφανίζονται περισσότερα διαστήματα βελτίωσης.

Θυελλώδεις άνεμοι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Μαζί με τις βροχές και τις καταιγίδες θα ενισχυθούν σημαντικά και οι άνεμοι. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από το βράδυ οι βοριάδες από τις Σποράδες και βορειότερα θα αγγίζουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη η μέγιστη δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, ενώ στην Αττική θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, περίπου στους 20 με 21 βαθμούς.

Συνεχίζονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά την Τετάρτη

Την Τετάρτη το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να απομακρύνεται, όμως ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας.

Τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Αττική, στην ανατολική Στερεά, σε περιοχές από τον Βόλο και νοτιότερα, καθώς και στη Ρόδο και το Καστελόριζο.

Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν μέχρι το μεσημέρι. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, αντίθετα, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Επιμένουν οι βοριάδες – Έως 10 μποφόρ την Πέμπτη

Παρά τη σταδιακή βελτίωση του καιρού, οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ισχυροί.Την Τετάρτη, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν από τη Θράκη μέχρι το νότιο Αιγαίο, επηρεάζοντας και την Αττική.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερη βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, όμως γύρω από τις Κυκλάδες οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Νέα συννεφιά Παρασκευή και Σάββατο

Η βελτίωση δεν φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια.Την Παρασκευή και το Σάββατο οι νεφώσεις θα πυκνώσουν εκ νέου, ενώ αναμένονται τοπικές, κατά βάση ήπιες βροχές.

Η εβδομάδα, επομένως, θα κυλήσει με διαδοχικές μεταβολές, με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες, τους πολύ ισχυρούς βοριάδες και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

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