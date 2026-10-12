Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα τις επόμενες ώρες – Πότε κορυφώνονται τα φαινόμενα

Snapshot Από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13 Οκτωβρίου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο.

Το κύριο βάρος της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί το απόγευμα της Τρίτης στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, την Εύβοια και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (σημαντικό), σύμφωνα με τον δείκτη RPI του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά και οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν έως 8-9 μποφόρ, πιθανώς επηρεάζοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Snapshot powered by AI

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, καθώς βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα, φέρνοντας ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και σημαντική ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3, δηλαδή «Σημαντική», βάσει του δείκτη RPI.

Από τις πρώτες ώρες της Τρίτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.

Από το πρωί, τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο.

Πού μετατοπίζονται τα ισχυρά φαινόμενα

Από το απόγευμα της Τρίτης, το κύριο βάρος της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, την Εύβοια και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις, ενώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, αλλά με μικρότερη ένταση και διάρκεια.

Η μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατατάσσει το νέο επεισόδιο στην Κατηγορία 3 του δείκτη RPI, χαρακτηρισμός που αντιστοιχεί σε σημαντικό επεισόδιο βροχόπτωσης.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι τα φαινόμενα χρειάζονται αυξημένη προσοχή, κυρίως στις περιοχές όπου αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια.

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, θα επιμείνουν κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι, πάντως, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση.Την Τρίτη, οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ στις νησιωτικές περιοχές θα φτάσουν περίπου τους 25 με 27 βαθμούς.

Την Τετάρτη η πτώση θα γίνει περισσότερο αισθητή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να περιορίζονται στους 20 με 22 βαθμούς.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στα πελάγη.

Την Τετάρτη στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 9, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν και τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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