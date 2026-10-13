Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

Snapshot Σήμερα και αύριο η Αττική θα πλήττεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις βοριάδες, με την Τετάρτη να είναι η δυσκολότερη ημέρα.

Οι βροχές μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα, άνοδο της στάθμης των νερών σε ρέματα, και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι ισχυροί άνεμοι αύριο αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης δέντρων, που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε καμένες πλαγιές και περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους λόγω κινδύνου παράσυρσης χώματος και απότομης ανόδου των ρεμάτων.

Η έγκαιρη ενημέρωση και η αξιοποίηση συστημάτων παρακολούθησης είναι κρίσιμες για την πρόληψη ζημιών και την προστασία των πολιτών. Snapshot powered by AI

Σε αυξημένη επιφυλακή πρέπει να βρίσκονται οι κάτοικοι της Αττικής σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, καθώς οι ισχυρές βροχές και οι πιθανές καταιγίδες αναμένεται να δοκιμάσουν τις αντοχές του νομού. Την Τετάρτη, μάλιστα, τα έντονα φαινόμενα θα συνδυαστούν με πολύ ισχυρούς βοριάδες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πλημμυρικά προβλήματα και πτώσεις δέντρων.

Όπως προειδοποιεί ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου, ιδιαίτερη σημασία έχουν τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια των βροχοπτώσεων, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά σημαντικά προβλήματα, εφόσον επιβεβαιωθούν. Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται η Αττική και η Εύβοια, ενώ αυξημένη προσοχή χρειάζεται και σε περιοχές της δυτικής Κρήτης.

Πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να επηρεάσουν την Αττική κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να συνεχιστούν μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα. Ακόμη και αν υπάρξει πρόσκαιρη εξασθένηση μέσα στη νύχτα, αυτό δεν σημαίνει ότι η κακοκαιρία θα έχει ολοκληρωθεί, καθώς για την Τετάρτη προβλέπεται νέα έξαρση, τουλάχιστον μέχρι τις μεσημεριανές ώρες.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής φαίνεται να συγκεντρώνονται κυρίως στα βόρεια τμήματα της Αττικής. Ωστόσο, προβλήματα είναι πιθανό να εμφανιστούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ιδιαίτερα κατά μήκος των ρεμάτων που συγκεντρώνουν νερά από τις γύρω ορεινές περιοχές.

Μεταξύ των πιθανών επιπτώσεων περιλαμβάνονται η γρήγορη άνοδος της στάθμης των νερών στα ρέματα, η συσσώρευση υδάτων σε δρόμους και υπόγειες διαβάσεις, καθώς και η εισροή νερού σε υπόγεια και ισόγειους χώρους. Δεν αποκλείονται, επίσης, προβλήματα στην κυκλοφορία, εφόσον οι βροχοπτώσεις επιμείνουν για αρκετές ώρες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε καμένες ή έντονα διαβρωμένες πλαγιές, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος παράσυρσης χώματος και φερτών υλικών. Τα υλικά αυτά μπορεί να δυσχεράνουν την απορροή των υδάτων, κυρίως σε στενά περάσματα και τεχνικά έργα.

Θυελλώδεις βοριάδες την Τετάρτη – Κίνδυνος από πτώσεις δέντρων

Πέρα από τις βροχοπτώσεις, οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται αύριο, Τετάρτη, αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου για την Αττική. Στα πιο εκτεθειμένα τμήματα του νομού, οι βοριάδες ενδέχεται να φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 8 με 9 μποφόρ.

Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων με το έδαφος που θα έχει ήδη διαποτιστεί από τις βροχές μπορεί να ευνοήσει την πτώση δέντρων, καθώς οι ρίζες τους ενδέχεται να χάσουν μέρος της στήριξής τους. Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν κλαδιά ή να παρασυρθούν αντικείμενα από μπαλκόνια και αυλές.

Οι πιθανές πτώσεις δέντρων μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε οχήματα, να αποκλείσουν δρόμους και να οδηγήσουν ακόμη και σε τοπικές διακοπές ηλεκτροδότησης. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να αποφεύγεται η στάθμευση και η παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα όσο διαρκούν οι ισχυροί άνεμοι, ακόμη και αν η βροχή έχει προσωρινά σταματήσει.

Προσοχή και στις περιοχές κοντά στα βουνά

Οι περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους ενδέχεται να δεχθούν εντονότερες και μεγαλύτερης διάρκειας βροχοπτώσεις. Η προσοχή πρέπει να είναι αυξημένη όχι μόνο στα σημεία όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού, αλλά και στις κατοικημένες περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα.

Τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά μπορούν να προκαλέσουν απότομη άνοδο της στάθμης των ρεμάτων, ακόμη και σε περιοχές όπου η βροχή είναι λιγότερο έντονη. Επομένως, η τοπική εξασθένηση των φαινομένων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος.

Η έγκαιρη προειδοποίηση μπορεί να περιορίσει τις επιπτώσεις

Καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων έχει η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και των αρμόδιων υπηρεσιών. Τα μετεωρολογικά ραντάρ επιτρέπουν την παρακολούθηση της έντασης και της κίνησης των βροχοπτώσεων, ενώ η αξιοποίηση βροχομέτρων σε ορεινές περιοχές και αισθητήρων στάθμης στα ρέματα μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρεται και στην ανάγκη να υπάρχει σαφής εικόνα για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων που προορίζονται για την ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης και προειδοποίησης.

Όπως επισημαίνεται, έχει κατατεθεί σχετική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον ίδιο, με την ιδιότητά του ως ευρωβουλευτή και μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ζητώντας στοιχεία για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν δεσμευθεί και καταβληθεί για ραντάρ, μετεωρολογικούς σταθμούς και συστήματα προειδοποίησης, καθώς και για τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται πράγματι σε λειτουργία.

Η έγκαιρη μετάδοση των πληροφοριών μπορεί να δώσει στους οδηγούς τον απαραίτητο χρόνο για να αποφύγουν πλημμυρισμένους δρόμους, στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να προετοιμαστούν και στις αρμόδιες υπηρεσίες τον χρόνο να επέμβουν όπου χρειάζεται.

Μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις, να περιορίσουν τις περιττές μετακινήσεις κατά τις ώρες έντονης βροχόπτωσης και να ασφαλίσουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές. Δεν πρέπει να επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή ρέματα, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ακόμη και μετά τη διακοπή της βροχής, καθώς τα νερά από τις ορεινές περιοχές μπορεί να συνεχίσουν να κατεβαίνουν προς χαμηλότερα σημεία.

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