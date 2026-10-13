Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

Snapshot Το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ αναβαθμίστηκε σε κόκκινο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2026.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανή χαλαζόπτωση αναμένονται κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Η Εύβοια έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση λόγω έντονων και παρατεταμένων φαινομένων από το απόγευμα της Τρίτης έως αργά την Τετάρτη.

Πορτοκαλί προειδοποιήσεις ισχύουν για περιοχές όπως η βορειοανατολική Πελοπόννησος, Αττική, Κυκλάδες, Χαλκιδική, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Από το βράδυ της Τρίτης έως αργά την Τετάρτη προβλέπονται πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8-10 μποφόρ στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 με αριθμό 14 αναβαθμίζεται σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.

Σήμερα, Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν πρόσκαιρα στα νησιά του Ιονίου, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις μεσημβρινές ώρες, ενώ στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, στην περιοχή της Μαγνησίας, από τις απογευματινές ώρες. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια.

Κόκκινη προειδοποίηση εκδίδεται για την Εύβοια, όπου ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες, με τα φαινόμενα να έχουν ένταση και διάρκεια. Από αργά το απόγευμα, πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και για τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματά τους. Στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα αναμένονται από αργά τη νύχτα, ενώ στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, από τις βραδινές ώρες.

Αύριο, Τετάρτη, η Εύβοια θα παραμείνει σε κόκκινη προειδοποίηση έως αργά το απόγευμα, καθώς οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν. Πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της ημέρας στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και τις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματά τους, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες, ενώ στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία, στην περιοχή της Μαγνησίας, έως το απόγευμα. Πορτοκαλί προειδοποίηση θα ισχύει επίσης για τα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα και για την Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

Τέλος, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης, πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο.

Καλλιάνος στο Newsbomb για κακοκαιρία στην Αττική: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και ανέμους έως 10 μποφόρ

Για σημαντική επιδείνωση του καιρού στην Αττική, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφοντας ένα επικίνδυνο «καιρικό κοκτέιλ» που θα επηρεάσει το λεκανοπέδιο σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα φαινόμενα θα εντείνονται όσο περνούν οι ώρες, με τις πρώτες βροχές να αναμένονται περίπου στις 12:00 με 13:00 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, ισχυρές καταιγίδες θα κινηθούν από τον Σαρωνικό και από τα δυτικά και νότια τμήματα της Αττικής, επηρεάζοντας σταδιακά ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Το πιο δύσκολο διάστημα αναμένεται από σήμερα το απόγευμα έως τις 03:00 με 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν προβλέπεται να εκδηλωθεί ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων. Όπως εκτιμά ο Γιάννης Καλλιάνος, το ύψος της βροχής ενδέχεται να φτάσει τα 60 με 80 χιλιοστά, ποσότητα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα εάν καταγραφεί μέσα σε λίγες ώρες.

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές έως και 10 μποφόρ

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, οι οποίοι θα αρχίσουν να ενισχύονται από το απόγευμα και κυρίως μετά τις 19:00 με 20:00. Κοντά στα μεσάνυχτα η έντασή τους ενδέχεται να φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ, τοπικά ακόμη και τα 9, ενώ δεν αποκλείονται ριπές που θα αγγίξουν τα 10 μποφόρ.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι ο συνδυασμός των έντονων βροχοπτώσεων με τους θυελλώδεις ανέμους καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς το έδαφος θα έχει ήδη κορεστεί από τις μεγάλες ποσότητες νερού.

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Για τον λόγο αυτό, συνιστά στους πολίτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους κάτω από δέντρα, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος πτώσης κλαδιών ή ακόμη και ολόκληρων δέντρων. Παράλληλα, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και αποφυγή διέλευσης από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς, στους 19 βαθμούς.

Η μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται από το απόγευμα της Τρίτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, με τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους να συνθέτουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό για την Αττική.

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