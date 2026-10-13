Κλειστά όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί την Τετάρτη σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Snapshot Όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση πάρθηκε από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η αναστολή αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένων των προσχολικών μονάδων και ειδικών σχολείων.

Το μέτρο είναι προληπτικό και στοχεύει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας και στην αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις και τη λειτουργία των σχολείων. Snapshot powered by AI

Με απόφαση που υπέγραψε πριν από λίγο ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και όλων των ειδικών σχολείων.

Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά τη λειτουργία τους.

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