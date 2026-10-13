Κως: Κλειστά αύριο τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας

Snapshot Κλειστά θα είναι αύριο, Τετάτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Κω λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας.

Η απόφαση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και προσχολικής αγωγής στο νησί.

Η απαγόρευση λειτουργίας πάρθηκε για την προστασία μαθητών, εκπαιδευτικού προσωπικού και εργαζομένων.

Η απόφαση βασίστηκε στο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και στην κήρυξη «Red Code» στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο δήμος Κω καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Snapshot powered by AI

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στην Κω, με απόφαση του δημάρχου Θεοδόση Νικηταρά, λόγω της προβλεπόμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση αφορά τις εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και τις μονάδες Προσχολικής Αγωγής σε ολόκληρο το νησί. Όπως αναφέρει ο δήμος, ελήφθη για την προστασία των μαθητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνεκτιμήθηκαν το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η σημερινή απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» μεγάλο μέρος της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο δήμος Κω καλεί τους κατοίκους να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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