Κακοκαιρία: Σε πλήρη επιφυλακή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα και στην Αττική – Ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις και στην αυριανή προσέλευση των μαθητών στα σχολεία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κακοκαιρία: Σε πλήρη επιφυλακή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω επικείμενων ισχυρών βροχών, καταιγίδων και ανέμων από το απόγευμα της 13ης έως το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου.
  • Συνιστάται περιορισμός των μετακινήσεων μόνο στις απολύτως αναγκαίες, αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους και προσοχή στην ασφάλεια σε υπόγειους χώρους και εξωτερικούς χώρους με ισχυρούς ανέμους.
  • Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή κατά την προσέλευση στα σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και να ενημερώνονται από τις αρμόδιες Αρχές και σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικές οδηγίες.
  • Η Περιφέρεια Αττικής έχει ολοκληρώσει καθαρισμούς φρεατίων υδροσυλλογής και συνεργάζεται με την Πυροσβεστική, την Ελληνική Αστυνομία και άλλους φορείς για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων.
  • Προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων Αρχών για την ασφαλή διαχείριση της κακοκαιρίας.
Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της επικείμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις κατά τόπους έντονες καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς και τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία και μετεωρολογικά μοντέλα, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και την Αττική κυρίως από αργά το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου έως αργά τη νύχτα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, λόγω των συνθηκών που ενδέχεται να έχουν διαμορφωθεί από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Η Περιφέρεια Αττικής εφιστά την προσοχή όλων των πολιτών και απευθύνει ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των εντονότερων φαινομένων. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ειδικότερα, συνιστάται:

  • Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.
  • Να μην επιχειρείται, σε καμία περίπτωση, η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα.
  • Να αποφεύγεται η παραμονή σε υπόγειους χώρους και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης υδάτων, εφόσον παρατηρούνται φαινόμενα πλημμύρας.
  • Να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια, ταράτσες και εξωτερικούς χώρους, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.
  • Να αποφεύγονται υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και η παραμονή κάτω από δέντρα, πινακίδες ή άλλες κατασκευές που ενδέχεται να αποκολληθούν.
  • Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται προς τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους μαθητές για την αυριανή πρωινή προσέλευση στις σχολικές μονάδες. Ακόμη και σε περίπτωση εξασθένησης των καιρικών φαινομένων, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις αρμόδιες Αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες.

Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής

Με στόχο την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, ενώ τα αρμόδια Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συνεδριάζουν εκτάκτως για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.

Το προσωπικό, τα τεχνικά συνεργεία και τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας έχουν τεθεί στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του αρμόδιου Υπουργείου, που έχει την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα όπου και όποτε απαιτηθεί, σε συνεργασία με τους Δήμους, την Πυροσβεστική, την Ελληνική Αστυνομία και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των προληπτικών παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του δικτύου απορροής ομβρίων, η Περιφέρεια Αττικής έχει ολοκληρώσει, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, όλους τους προγραμματισμένους καθαρισμούς των φρεατίων υδροσυλλογής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των πολιτών. Η προσοχή, η υπευθυνότητα και η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων Αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Για συνεχή ενημέρωση και αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τις επίσημες ιστοσελίδες της ΕΜΥ (www.emy.gr) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), καθώς και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:12ANNOUNCEMENTS

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

16:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 450 πρατηριούχοι που δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους – Πρόστιμα έως €15.000

16:10ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΕΘΑ - Διαγωνισμός ΕΠ.ΟΠ.: Πώς μπορούν να ενημερωθούν οι υποψήφιοι

16:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Απαγορεύτηκε η παρουσία των φιλάθλων του στο «Βελοντρόμ» - Η απόφαση των γαλλικών αρχών

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα: Τραβάει βίντεο να πλησιάζει την τίγρη, λίγο πριν τον κατακρεουργήσει - Αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του

15:59ΦΑΡΜΑΚΟ

Κλινική και βιοϊατρική έρευνα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» - Συνεργασία με το Athens LifeTech Park

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Το πρωί στις σχολικές αίθουσες, το βράδυ OnlyFans - Ο ένας ρόλος γεμίζει την καρδιά, ο άλλος την τσέπη

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε οδηγούς με το κόλπο του σκασμένου ελαστικού στην Αττική - Είχαν «διεθνή καρριέρα»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: SMS από το 112 σε Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες για περιορισμό μετακινήσεων

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Δούκα για ΤΕΕ: «Ζητήσαμε εδώ και μία εβδομάδα έλεγχο για τη Γκράβα και ακόμα περιμένουμε, μας λένε “από το Σάββατο και βλέπουμε”»

15:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Πυροσβεστικού Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο

15:41NEWSBOMB

Vodafone Ελλάδας: Νέο κατάστημα στο The Mall Athens

15:38ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Ξεκινά η αποστολή sms για τον νέο κύκλο του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» - Πράσινο φως για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

15:35NEWSBOMB

Ρωσία: Το πρώτο 24ωρο χωρίς επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους στην Ουκρανία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο φίλος της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο θρίλερ της Νυρεμβέργης: Ο Κωδικός «7500» για αεροπειρατεία σε αεροσκάφος από Κέρκυρα σήμανε τον συναγερμό και «σήκωσε» τα Eurofigther

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Σε πλήρη επιφυλακή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας – Συστάσεις προς τους πολίτες

15:13WHAT THE FACT

Πωλείται ολόκληρο νησί στην Ισπανία με κάστρο του 1923, 11 υπνοδωμάτια και ηλιακά πάνελ: Πόσο κοστίζει

15:07ANNOUNCEMENTS

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φέρνει στην Ελλάδα το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας

15:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί το κόκκινο λάχανο μπορεί να πάρει μπλε χρώμα – Τι αλλάζει το λεμόνι ή το ξύδι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη λόγω κακοκαιρίας: Σε ποιες περιοχές θα γίνουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Παντού έκαναν ναρκωτικά στο πάρτι» λέει θαμώνας του event στο οποίο πέθανε η 20χρονη

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

15:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού βρέχει τώρα στην Αττική - Όλες οι περιοχές

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης για αεροσκάφος που έφτασε από Κέρκυρα - Απογειώθηκαν και Eurofighter

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο θρίλερ της Νυρεμβέργης: Ο Κωδικός «7500» για αεροπειρατεία σε αεροσκάφος από Κέρκυρα σήμανε τον συναγερμό και «σήκωσε» τα Eurofigther

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδήμαρχος Αθηναίων στο Newsbomb.gr για Γκράβα: «Δεν βρέθηκε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά οι μελέτες δεν αποτυπώνουν την εγκατάσταση, όσο μένει αναπάντητο το τι μυρίζει, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία»

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: SMS από το 112 σε Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες για περιορισμό μετακινήσεων

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος στο Newsbomb.gr: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ - Πότε θα «χτυπήσει» στην Αττική

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

15:04LIFESTYLE

Φαντασμαγορική Σακίρα - Αποθέωση στην αποχαιρετιστήρια συναυλία της στην Ισπανία

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Κατέθεσε η μητέρα του 22χρονου Γεράσιμου - «Είναι σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του»

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ