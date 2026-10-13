Κακοκαιρία: Σε πλήρη επιφυλακή ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής

Snapshot Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω επικείμενων ισχυρών βροχών, καταιγίδων και ανέμων από το απόγευμα της 13ης έως το βράδυ της 14ης Οκτωβρίου.

Συνιστάται περιορισμός των μετακινήσεων μόνο στις απολύτως αναγκαίες, αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους και προσοχή στην ασφάλεια σε υπόγειους χώρους και εξωτερικούς χώρους με ισχυρούς ανέμους.

Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή κατά την προσέλευση στα σχολεία την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και να ενημερώνονται από τις αρμόδιες Αρχές και σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικές οδηγίες.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει ολοκληρώσει καθαρισμούς φρεατίων υδροσυλλογής και συνεργάζεται με την Πυροσβεστική, την Ελληνική Αστυνομία και άλλους φορείς για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων Αρχών για την ασφαλή διαχείριση της κακοκαιρίας. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της επικείμενης επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις κατά τόπους έντονες καταιγίδες και τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς και τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία και μετεωρολογικά μοντέλα, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και την Αττική κυρίως από αργά το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου έως αργά τη νύχτα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, λόγω των συνθηκών που ενδέχεται να έχουν διαμορφωθεί από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Η Περιφέρεια Αττικής εφιστά την προσοχή όλων των πολιτών και απευθύνει ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των εντονότερων φαινομένων. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ειδικότερα, συνιστάται:

Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Να μην επιχειρείται, σε καμία περίπτωση, η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα.

Να αποφεύγεται η παραμονή σε υπόγειους χώρους και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης υδάτων, εφόσον παρατηρούνται φαινόμενα πλημμύρας.

Να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια, ταράτσες και εξωτερικούς χώρους, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

Να αποφεύγονται υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και η παραμονή κάτω από δέντρα, πινακίδες ή άλλες κατασκευές που ενδέχεται να αποκολληθούν.

Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται προς τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους μαθητές για την αυριανή πρωινή προσέλευση στις σχολικές μονάδες. Ακόμη και σε περίπτωση εξασθένησης των καιρικών φαινομένων, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις αρμόδιες Αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες.

Σε πλήρη ετοιμότητα ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής

Με στόχο την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής έχει τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, ενώ τα αρμόδια Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συνεδριάζουν εκτάκτως για τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.

Το προσωπικό, τα τεχνικά συνεργεία και τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας έχουν τεθεί στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του αρμόδιου Υπουργείου, που έχει την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα όπου και όποτε απαιτηθεί, σε συνεργασία με τους Δήμους, την Πυροσβεστική, την Ελληνική Αστυνομία και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο των προληπτικών παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του δικτύου απορροής ομβρίων, η Περιφέρεια Αττικής έχει ολοκληρώσει, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, όλους τους προγραμματισμένους καθαρισμούς των φρεατίων υδροσυλλογής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των πολιτών. Η προσοχή, η υπευθυνότητα και η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων Αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφαλή αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Για συνεχή ενημέρωση και αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τις επίσημες ιστοσελίδες της ΕΜΥ (www.emy.gr) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), καθώς και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr).

Διαβάστε επίσης