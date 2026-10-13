«Καμπανάκι» Κολυδά για κακοκαιρία: Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη ακόμη και χωρίς ρεκόρ βροχής

Ο μετεωρολόγος εξηγεί γιατί το ύψος βροχής από μόνο του δεν αρκεί και πώς ο συνδυασμός EFI, Shift of Tails και ραγδαιότητας δείχνει τις περιοχές όπου μπορεί να υπάρξουν οι σοβαρότερες επιπτώσεις

Ανθή Κουρεντζή

«Καμπανάκι» Κολυδά για κακοκαιρία: Πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη ακόμη και χωρίς ρεκόρ βροχής
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Ο δείκτης EFI αξιολογεί πόσο ασυνήθιστη είναι η προβλεπόμενη βροχόπτωση σε σχέση με το κλιματολογικό μέσο όρο για την περιοχή και την εποχή.
  • Ο δείκτης Shift of Tails υποδεικνύει αυξημένη πιθανότητα για πιο έντονα και ακραία φαινόμενα βροχόπτωσης.
  • Ο μεγαλύτερος συνολικός όγκος βροχής δεν σημαίνει απαραίτητα μεγαλύτερο κίνδυνο, ιδιαίτερα αν αυτός εμφανίζεται σε θαλάσσιες περιοχές.
  • Ο συνδυασμός υψηλού EFI, ισχυρού Shift of Tails και έντονης ραγδαιότητας βροχής σε κατοικημένες περιοχές δείχνει τις ζώνες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο επιπτώσεων.
  • Η ένταση και η διάρκεια της βροχόπτωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στην επικινδυνότητα, καθώς ισχυρές βροχές σε σύντομο χρονικό διάστημα προκαλούν σοβαρότερα προβλήματα.
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Με την κακοκαιρία να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας, το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στα συνολικά ύψη βροχής, αλλά και στο πόσο ασυνήθιστα είναι τα φαινόμενα για την εποχή και την εκάστοτε περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί μέσα από ανάρτησή του τη σημασία του δείκτη EFI και του Shift of Tails, δύο εργαλείων που βοηθούν να εντοπιστούν οι περιοχές όπου η τρέχουσα κακοκαιρία μπορεί να αποκτήσει πιο ακραία χαρακτηριστικά και να προκαλέσει τις σημαντικότερες επιπτώσεις.

Όπως επισημαίνει, ο EFI (Extreme Forecast Index) δεν δείχνει απλώς πόσο νερό αναμένεται να πέσει, αλλά κυρίως πόσο ασυνήθιστη είναι η προβλεπόμενη βροχόπτωση σε σχέση με όσα θεωρούνται φυσιολογικά για τη συγκεκριμένη περιοχή και εποχή.

Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να κοιτάξει κανείς ποιο σημείο του χάρτη εμφανίζει το μεγαλύτερο ύψος βροχής. Εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αν η προβλεπόμενη βροχόπτωση αποκλίνει έντονα από το κλιματολογικά αναμενόμενο.

Όσο ο EFI πλησιάζει το 1, τόσο αυξάνει το σήμα για ακραίο επεισόδιοΣύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, όσο η τιμή του EFI πλησιάζει το 1, τόσο ισχυρότερο γίνεται το σήμα ότι η πρόγνωση κατευθύνεται προς ένα σπάνιο ή ακόμη και ακραίο επεισόδιο.

Αυτό σημαίνει ότι μια περιοχή μπορεί να μη συγκεντρώνει απαραίτητα το μεγαλύτερο συνολικό ύψος βροχής, αλλά να βρίσκεται πιο κοντά σε ένα φαινόμενο με μεγάλη απόκλιση από τα συνήθη δεδομένα της εποχής.

Τι είναι το Shift of Tails και γιατί έχει σημασία

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον δείκτη Shift of Tails, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον EFI.

Όταν οι τιμές του είναι υψηλές, αυτό αποτελεί ένα ακόμη προειδοποιητικό σήμα, καθώς δείχνει ότι ακόμη και τα πιο ακραία μέλη του προγνωστικού ensemble μετατοπίζονται προς μεγαλύτερα ύψη υετού.

Πρακτικά, αυτό ενισχύει την πιθανότητα να εξελιχθεί ένα φαινόμενο σε πιο έντονο από το συνηθισμένο.

Δεν έχει σημασία μόνο πού θα πέσει το περισσότερο νερό

Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι στην επιχειρησιακή εκτίμηση δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο το απόλυτο μέγιστο του 24ώρου.

Όπως σημειώνει, το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος μπορεί να εμφανίζεται ακόμη και πάνω από θαλάσσια περιοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκεί εντοπίζεται και ο μεγαλύτερος πραγματικός κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι πού συμπίπτουν:

  • υψηλός EFI,
  • ισχυρό Shift of Tails
  • και μεγάλες ραγδαιότητες βροχής πάνω ή πολύ κοντά σε κατοικημένες και ευάλωτες χερσαίες περιοχές.

Εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις ακόμη κι αν το συνολικό ύψος βροχής στο 24ωρο δεν είναι το υψηλότερο του χάρτη.

Η σημασία της ραγδαιότητας

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ένταση με την οποία πέφτει η βροχή. Μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα μπορούν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα από ένα μεγαλύτερο συνολικό ύψος που κατανέμεται ομαλά μέσα σε πολλές ώρες.

Γι’ αυτό και, όπως προκύπτει από την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά, η πραγματική εκτίμηση επικινδυνότητας προκύπτει από τον συνδυασμό πολλών δεικτών και όχι από έναν μόνο αριθμό βροχής.

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