Κακοκαιρία: Επικίνδυνο «κοκτέιλ» βροχής και ανέμων – Για ποιες περιοχές έρχεται δύσκολη νύχτα

Snapshot Η ΕΜΥ εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια λόγω έντονων βροχών και καταιγίδων που θα διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι 8-10 μποφόρ αναμένονται στο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης έως τη νύχτα της Τετάρτης, με κίνδυνο πτώσης δέντρων λόγω κορεσμένου εδάφους.

Την Τετάρτη προβλέπεται νέα έξαρση των φαινομένων, ειδικά στην Αττική, την Εύβοια και τη δυτική Κρήτη, με έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες και προβλήματα.

Οι βροχοπτώσεις σε Ανατολική Στερεά και Εύβοια μπορεί να φτάσουν έως 165,5 χιλιοστά σε 24 ώρες, ενώ η Αττική αναμένεται να δεχθεί περίπου 58,3 χιλιοστά βροχής.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν διάσχιση χειμάρρων, να ασφαλίσουν αντικείμενα και να μην παραμένουν κάτω από μεγάλα δέντρα κατά τη διάρκεια των θυελλωδών ανέμων. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στις επόμενες ώρες και κυρίως στη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα ένταση των φαινομένων, μεγάλα ύψη βροχής και πολύ ισχυρούς βοριάδες.

Η ΕΜΥ έχει αναβαθμίσει την προειδοποίησή της σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, με την Εύβοια να βρίσκεται σε κόκκινη προειδοποίηση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται και την Τετάρτη, ενώ από το βράδυ της Τρίτης οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά.

ΕΜΥ: Κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια – Έως 10 μποφόρ οι άνεμοι

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, από αργά το απόγευμα της Τρίτης ισχυρά φαινόμενα επηρεάζουν τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά –συμπεριλαμβανομένης της Αττικής– καθώς και κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα των Κυκλάδων.

Στην Εύβοια, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια και θα επιμείνουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Παράλληλα, ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το απόγευμα, στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες, στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα και στη δυτική Κρήτη –κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο– έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Η ΕΜΥ προβλέπει επίσης βορειοανατολικούς ανέμους 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ, αρχικά στο βόρειο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Αρναούτογλου: Νέα έξαρση την Τετάρτη – Προσοχή και μετά την προσωρινή ύφεση

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί ότι η κακοκαιρία δεν τελειώνει με το πέρασμα των αποψινών καταιγίδων. Όπως αναφέρει, την Τετάρτη αναμένεται νέα έξαρση, τουλάχιστον έως τις μεσημεριανές ώρες, με τις νέες βροχοπτώσεις να προστίθενται σε εκείνες που θα έχουν ήδη προηγηθεί. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστά στην Αττική, την Εύβοια και πιθανώς τη δυτική Κρήτη, ειδικά κοντά σε ορεινές περιοχές όπου η βροχή μπορεί να είναι εντονότερη και να διαρκεί περισσότερο.

Ο ίδιος σημειώνει ότι τα νερά από τα βουνά μπορεί να συνεχίσουν να κατεβαίνουν προς κατοικημένες περιοχές και να διογκώνουν ρέματα ακόμη και όταν η βροχή χαμηλότερα έχει εξασθενήσει.

Κίνδυνος και από τα δέντρα λόγω κορεσμένου εδάφους

Ένα ακόμη στοιχείο που επισημαίνει αφορά τον συνδυασμό κορεσμένου εδάφους και πολύ ισχυρών ανέμων. Στα πιο εκτεθειμένα τμήματα της Αττικής, οι βοριάδες την Τετάρτη μπορούν να φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 8 με 9 μποφόρ.

Όπου το έδαφος έχει ήδη διαποτιστεί από τις βροχές, τα δέντρα μπορεί να χάσουν μέρος της στήριξής τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξεριζωμάτων και πτώσεων.

Πέρα από σπασμένα κλαδιά και αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, πιθανές πτώσεις δέντρων μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ζημιές σε οχήματα ή ακόμη και τοπικές διακοπές ρεύματος.

Ο Σάκης Αρναούτογλου συνιστά να αποφεύγεται η στάθμευση και η παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα όσο διαρκούν οι ισχυροί άνεμοι, ακόμη και αν η βροχή έχει προσωρινά σταματήσει.

Καλλιάνος: Το πιο δύσκολο διάστημα έως τα ξημερώματα της Τετάρτης

Για ιδιαίτερα δύσκολες ώρες στην Αττική προειδοποιεί και ο Γιάννης Καλλιάνος. Μιλώντας στο Newsbomb.gr, εκτιμά ότι ο κύριος όγκος των βροχοπτώσεων θα εκδηλωθεί από το απόγευμα της Τρίτης έως περίπου τις 03:00 με 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα φαινόμενα θα κινούνται από τον Σαρωνικό και τα δυτικά και νότια τμήματα του νομού προς το υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Το συνολικό ύψος βροχής, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να φτάσει τα 60 έως 80 χιλιοστά, ποσότητα ικανή να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα εάν πέσει μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.

«Επικίνδυνο κοκτέιλ» βροχής και ανέμων

Ο Γιάννης Καλλιάνος δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ενίσχυση των ανέμων.Από το βράδυ της Τρίτης, και κυρίως μετά τις 19:00-20:00, οι άνεμοι αναμένεται να δυναμώσουν σημαντικά.

Κοντά στα μεσάνυχτα μπορεί να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, τοπικά τα 9, ενώ δεν αποκλείονται ριπές ισοδύναμες ακόμη και με 10 μποφόρ. Ο μετεωρολόγος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα επικίνδυνο τον συνδυασμό θυελλωδών ανέμων με ήδη κορεσμένο έδαφος και προειδοποιεί επίσης για κίνδυνο πτώσεων δέντρων και κλαδιών.

Η θερμοκρασία στην Αττική αναμένεται να κινηθεί την Τετάρτη κοντά στους 19 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Έως 165,5 χιλιοστά στην Ανατολική Στερεά και Εύβοια

Ιδιαίτερα ισχυρό σήμα για την Τετάρτη δίνει και η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα δύο βασικά προγνωστικά μοντέλα ICON και ECMWF συγκλίνουν ως προς τη γεωγραφική κατανομή σημαντικών βροχοπτώσεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη γενική εικόνα της πρόγνωσης.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου το ICON προβλέπει τοπικά έως 165,5 χιλιοστά σε 24 ώρες.

Ακολουθούν η Αττική με περίπου 58,3 χιλιοστά, η Θεσσαλία με 46,7 χιλιοστά, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 25,5 χιλιοστά και η Ανατολική - Νότια Πελοπόννησος με περίπου 20,4 χιλιοστά.

Ο Θοδωρής Κολυδάς διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η σύγκλιση των δύο μοντέλων ενισχύει την αξιοπιστία ως προς τη γενική κατανομή των φαινομένων, χωρίς να εγγυάται ότι θα επαληθευθούν τα ακραία τοπικά ύψη βροχής.

Για την Αττική και τη Θεσσαλία η συμφωνία των μοντέλων χαρακτηρίζεται μέτρια, γεγονός που αφήνει αβεβαιότητα ως προς τις ακριβείς ποσότητες και τη χρονική κατανομή της βροχόπτωσης.

Η Εύβοια αναδεικνύεται σε κοινό σημείο αυξημένης προσοχής τόσο στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ όσο και στις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Η ΕΜΥ έχει θέσει το νησί σε κόκκινη προειδοποίηση, ο Κολυδάς παρουσιάζει προγνωστικά μοντέλα με πολύ μεγάλα τοπικά ύψη βροχής, ενώ ο Αρναούτογλου επισημαίνει ότι σε περιοχές κοντά σε βουνά η βροχή μπορεί να είναι ισχυρότερη και πιο επίμονη.Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το γεγονός ότι οι βροχές της Τετάρτης θα πέσουν πάνω σε έδαφος ήδη επιβαρυμένο από τα φαινόμενα της Τρίτης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Ιδιαίτερα συστήνεται να αποφεύγεται η διάσχιση χειμάρρων, ρεμάτων και πλημμυρισμένων δρόμων, τόσο κατά τη διάρκεια της βροχής όσο και για αρκετές ώρες μετά, καθώς η στάθμη των νερών μπορεί να ανέβει με καθυστέρηση.

Επίσης πρέπει να ασφαλίζονται αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές και να αποφεύγεται η παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα ή αναρτημένες πινακίδες όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Το κρίσιμο διάστημα

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι επόμενες ώρες έως τα ξημερώματα της Τετάρτης αποτελούν το πρώτο κρίσιμο διάστημα, κυρίως για την Αττική και την Ανατολική Στερεά.

Η Τετάρτη, όμως, δεν αναμένεται να φέρει άμεση και γενικευμένη βελτίωση. Η ΕΜΥ διατηρεί την Εύβοια σε κόκκινη προειδοποίηση μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ Σποράδες, Μαγνησία, Δωδεκάνησα και δυτική Κρήτη θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από ισχυρές καταιγίδες.

Διαβάστε επίσης