Καιρός - Κολυδάς: «Βαρύ» το επόμενο 24ωρο – Πολύ νερό στην Εύβοια, θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Με μεγάλα ύψη βροχής και ριπές έως 121 χλμ./ώρα στο Αιγαίο θα κυλήσει η Τετάρτη 

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός - Κολυδάς: «Βαρύ» το επόμενο 24ωρο – Πολύ νερό στην Εύβοια, θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο
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  • ην Τετάρτη 14κτωβρίου η Εύβοια θα δεχθεί τις υψηλότερες βροχοπτώσεις στη χώρα, με τοπικά ύψη έως 266 χιλιοστά και ριπές ανέμων στο Αιγαίο μέχρι 121 χλμ./ώρα.
  • Την Πέμπτη η κακοκαιρία μεταφέρεται στην Κρήτη με βροχές έως 53 χιλιοστά και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο μέχρι 113 χλμ./ώρα.
  • Την Παρασκευή αναμένεται υποχώρηση της έντασης των φαινομένων, με περιορισμένες βροχές και πιο ήπιους ανέμους, αλλά η Εύβοια παραμένει επιβαρυμένη.
  • Το Σάββατο οι βροχοπτώσεις ενισχύονται ξανά στην Εύβοια με τοπικά έως 55 χιλιοστά βροχής και μέτριους ανέμους στο Αιγαίο γύρω στα 5 μποφόρ.
  • Η Εύβοια αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς για την κακοκαιρία, ενώ οι ακριβείς ποσότητες βροχής και η κατανομή των φαινομένων μπορεί να αλλάξουν με νεότερες προγνώσεις.
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Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η εικόνα του καιρού για τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά και τα δεδομένα του προγνωστικού μοντέλου ICON.

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τότε που η Εύβοια εμφανίζεται να συγκεντρώνει τα υψηλότερα ύψη βροχής στη χώρα, ενώ στο Αιγαίο οι ριπές των ανέμων μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλές τιμές.

Η εικόνα βελτιώνεται σταδιακά την Πέμπτη και την Παρασκευή, χωρίς όμως να σταματούν εντελώς τα φαινόμενα, ενώ το Σάββατο η Εύβοια επανέρχεται στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων.

Στο επίκεντρο η Εύβοια την Τετάρτη

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του τετραημέρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Θοδωρής Κολυδάς, στο Αιγαίο η μέση ένταση των ανέμων θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές μπορεί να αγγίξουν τα 121 χλμ./ώρα.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι, με μέση ένταση περίπου 5 μποφόρ και ριπές έως 66 χλμ./ώρα. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στην Ήπειρο, κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Κρήτη και στα Ιόνια Νησιά η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 22 βαθμούς.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, αφορά τις βροχοπτώσεις. Η μεγαλύτερη ποσότητα υετού εντοπίζεται στην Εύβοια, όπου το ICON δίνει τοπικά έως περίπου 266 χιλιοστά βροχής. Η πιο έντονη τρίωρη περίοδος τοποθετείται μεταξύ 06:00 και 09:00, με περίπου 68 χιλιοστά μέσα σε τρεις ώρες.

Πρόκειται για εξαιρετικά υψηλή προγνωστική τιμή, η οποία –εφόσον επαληθευτεί– απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με ήδη κορεσμένα εδάφη, ρέματα και ευάλωτο οδικό δίκτυο.

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Η κακοκαιρία μεταφέρεται προς την Κρήτη την Πέμπτη

Την Πέμπτη οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ισχυροί κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει και πάλι περίπου τα 7 μποφόρ, με ριπές έως 113 χλμ./ώρα, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι πιο εξασθενημένοι, περίπου 3 μποφόρ, με ριπές έως 46 χλμ./ώρα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς, με τις υψηλότερες τιμές στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο, κοντά στους 24 βαθμούς.

Ως προς τις βροχές, το κύριο ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Κρήτη, όπου προβλέπονται τοπικά ύψη έως περίπου 53 χιλιοστά.

Το εντονότερο τρίωρο αναμένεται από τις 03:00 έως τις 06:00, με περίπου 21 χιλιοστά βροχής.

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Υποχώρηση της έντασης των φαινομένων από την Παρασκευή

Την Παρασκευή ο καιρός παρουσιάζει πιο ήπια εικόνα ως προς τους ανέμους, αν και στα θαλάσσια τμήματα οι ριπές θα παραμένουν κατά τόπους ισχυρές. Στο Αιγαίο η μέση ένταση των ανέμων θα είναι περίπου 5 μποφόρ, με ριπές έως 76 χλμ./ώρα, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν επίσης περίπου τα 5 μποφόρ, με ριπές έως 80 χλμ./ώρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο, κοντά στους 23 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά θα κυμανθούν περίπου στους 22.

Οι βροχές θα είναι σαφώς περιορισμένες σε σχέση με το προηγούμενο διήμερο, με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση να εμφανίζεται ξανά στην Εύβοια, όπου τα τοπικά ύψη μπορεί να φτάσουν περίπου τα 26 χιλιοστά.

Το πιο έντονο τρίωρο τοποθετείται μεταξύ 21:00 και 00:00, με περίπου 12 χιλιοστά.

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Νέα ενίσχυση των βροχών στην Εύβοια το Σάββατο

Το Σάββατο, οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά μέτριοι, με το Αιγαίο να κινείται περίπου στα 5 μποφόρ και τις ριπές να φτάνουν έως 83 χλμ./ώρα.

Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα είναι περίπου 4 μποφόρ, με ριπές έως 56 χλμ./ώρα. Η Κρήτη θα έχει τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κοντά στους 22 βαθμούς, ενώ στο Νότιο Αιγαίο θα φτάσουν περίπου τους 21 και στα Ιόνια Νησιά γύρω στους 19 βαθμούς.

Η Εύβοια επανέρχεται στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων, με τοπικές τιμές έως περίπου 55 χιλιοστά. Η μεγαλύτερη τρίωρη ένταση αναμένεται και πάλι το πρωί, μεταξύ 06:00 και 09:00, με περίπου 20 χιλιοστά.

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Η Εύβοια παραμένει το σημείο αναφοράςΑπό τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Θοδωρής Κολυδάς προκύπτει ότι η Εύβοια παραμένει η περιοχή με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω των πολύ υψηλών τιμών που προβλέπονται για την Τετάρτη, αλλά και επειδή εμφανίζεται εκ νέου στις ζώνες βροχοπτώσεων την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι προβλέψεις αυτές αφορούν μοντελοποιημένες εκτιμήσεις και κυρίως τοπικά μέγιστα. Οι ακριβείς ποσότητες και η γεωγραφική κατανομή μπορούν να διαφοροποιηθούν όσο πλησιάζει η ώρα των φαινομένων, γι’ αυτό απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των νεότερων προγνωστικών δεδομένων.

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