Βίντεο: «Φούσκωσε» ο Κηφισός - Σε επιφυλακή οι Αρχές

Πολλά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας

Δημήτρης Δρίζος

Βίντεο: «Φούσκωσε» ο Κηφισός - Σε επιφυλακή οι Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κακοκαιρία συνεχίζεται στο Λεκανοπέδιο Αττικής, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις και φέρνοντας σε οριακή κατάσταση τον ποταμό Κηφισό.
  • Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή λόγω της αυξημένης βροχόπτωσης και των πλημμυρικών φαινομένων.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες ζώνες.
  • Τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8-10 μποφόρ προβλέπονται στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο έως αργά το βράδυ.
  • Το Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ διατηρεί τις προειδοποιήσεις σε πορτοκαλί και κόκκινο επίπεδο για περιοχές όπως την Εύβοια, Αττική, Χαλκιδική, Κυκλάδες, Σποράδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη.
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Η κακοκαιρία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι και αργά το απόγευμα σήμερα, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα, κυρίως στις μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Μάλιστα, ο Κηφισός «φούσκωσε» από τη συνεχόμενη βροχόπτωση με αποτέλεσμα να έρθει στο όριο του, θέτοντας παράλληλα σε πλήρη επιφυλακή τις Αρχές.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 10 – 16°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 10 – 16°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 11 – 17°C
  • Δυτική Μακεδονία: 7 – 14°C
  • Ήπειρος: 8 – 17°C
  • Θεσσαλία: 11 – 18°C
  • Νησιά Ιονίου: 15 – 22°C
  • Δυτική Στερεά: 14 – 23°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 23°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 19°C
  • Κυκλάδες: 17 – 20°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 17°C
  • Κρήτη: 15 – 22°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 21°C
  • Δωδεκάνησα: 17 – 24°C
  • Αττική: 14 – 19°C
  • Θεσσαλονίκη: 11 – 16°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με α.α 7/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τετάρτη (14/10). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026)α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).γ) Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).δ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).ε) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).στ) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

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