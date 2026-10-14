Κακοκαιρία στην Εύβοια: 112 για απομάκρυνση από Μακρύκαπα προς Ψαχνά, λόγω υπερχείλισης ποταμού

Snapshot Η κακοκαιρία στην Εύβοια προκαλεί σοβαρά προβλήματα, με υπερχείλιση ποταμών και καταστροφές σε υποδομές.

Το μήνυμα 112 κάλεσε τους κατοίκους της Μακρύκαπας να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Ο δρόμος μεταξύ Καστέλλας και Πολιτικών έκλεισε εξαιτίας συσσώρευσης φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα έχει διακόψει την κυκλοφορία στον κεντρικό οδικό άξονα προς τη Βόρεια Εύβοια.

Τα πεσμένα δέντρα και τα φερτά υλικά στους δρόμους δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και αυξάνουν τον κίνδυνο για οχήματα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει να σφυροκοπάει την Εύβοια η κακοκαιρία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και καταστροφές σε υποδομές.

Το 112 έστειλε νέο μήνυμα, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους της Μακρύκαπας, για απομάκρυνση προς τα Ψαχνά, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Στα Πολιτικά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ποτάμι υπερχείλισε, με αποτέλεσμα τα νερά να καλύψουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής. Παράλληλα, έκλεισε ο δρόμος που συνδέει την Καστέλλα με τα Πολιτικά, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Ανησυχία προκαλεί και η στάθμη του Μεσσάπιου ποταμού, του κεντρικού ποταμού του δήμου, ο οποίος έχει φουσκώσει επικίνδυνα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, όπως επισημαίνει το Star Κεντρικής Ελλάδας.

Ο ποταμός Κηρέας έχει φουσκώσει και σε αρκετά σημεία τα νερά του έχουν υπερχειλίσει, κατακλύζοντας τμήματα του κεντρικού οδικού άξονα που συνδέει την Κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια. Για λόγους ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η πρόσβαση στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και πεσμένα δέντρα έχουν καταλήξει σε δρόμους, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στις μετακινήσεις και καθιστώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχημάτων.

Διαβάστε επίσης