Fake το video με τον «φουσκωμένο Κηφισό» - Αυτή είναι η κατάσταση στο ποτάμι

Snapshot Το βίντεο που δείχνει τον Κηφισό στα όρια της υπερχείλισης είναι από κακοκαιρία του 2023 και όχι από την τρέχουσα κατάσταση.

Το εν λόγω βίντεο, αν και γνήσιο, αναπαρήχθη λανθμένα ως πρόσφατο και έγινε viral.

Η πραγματική εικόνα στον Κηφισό δείχνει αυξημένο όγκο νερού λόγω βροχής, αλλά όχι ορμητικό χείμαρρο.

Η κάμερα του Newsbomb.gr επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση στο ποτάμι δεν είναι τόσο κρίσιμη όσο παρουσιάστηκε στο βίντεο. Snapshot powered by AI

Πολύς ντόρος έγινε τις τελευταίες ώρες με ένα βίντεο που έγινε viral τις τελευταίες ώρες και στο οποίο απεικονιζόταν ο Κηφισός στα όρια της υπερχείλισης.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής διασταύρωσης, το Newsbomb.gr (το οποίο αναπαρήγαγε το βίντεο με κάθε επιφύλακη ως προς τη γνησιότητά του), εντόπισε τι πραγματικά ισχύει στον Κηφισό και αν όντως το εν λόγω βίντεο ήταν γνήσιο.

Η πραγματικότητα ωστόσο είναι αρκετά διαφορετική. Καθώς ναι μεν το βίντεο ήταν γνήσιο και όχι προϊόν ΑΙ, ωστόσο ήταν από κακοκαιρία του... 2023.

Το video του 2023:

Η πραγματική εικόνα στο ποτάμι ωστόσο είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που απεικονίζεται στο video το οποίο εσφαλμένα έγινε viral.

Η κάμερα του Newsbomb.gr και ο Χάρης Γκίκας βρέθηκαν στον Κηφισό το πρωί της Τετάρτης και η εικόνα, δείχνει μεν μεγάλο όγκο νερού από τη συνεχόμενη βροχή στο Λεκανοπέδιο, ωστόσο σε καμία των περιπτώσεων τον ορμητικό χείμαρρο που εμφανίζεται στο video.

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