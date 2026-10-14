Καιρός: Πάνω από 100mm βροχής στην Εύβοια - Η πρόγνωση ICON και ECMWF

Snapshot Στη Στενή Ευβοίας καταγράφηκαν πάνω από 100 χιλιοστά βροχής έως το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Τα μοντέλα ICON-EU και ECMWF προβλέπουν πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Εύβοια, με διαφορές στα μέγιστα ύψη βροχής (259 χιλιοστά για ICON-EU και 161 για ECMWF).

Η πρόβλεψη του ICON-EU για 259 χιλιοστά θεωρείται ισχυρή αλλά όχι ακόμη πλήρως επιβεβαιωμένη από τα δεδομένα.

Η τελική αξιολόγηση της ακρίβειας των μοντέλων θα γίνει μετά τη συλλογή των 24ωρων μετεωρολογικών καταγραφών.

Η σύγκλιση των μοντέλων υπογραμμίζει την σοβαρότητα της κακοκαιρίας στην περιοχή, με τις επόμενες ώρες να είναι κρίσιμες. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στην Εύβοια, με τα πρώτα στοιχεία των μετεωρολογικών παρατηρήσεων να καταγράφουν περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής στη Στενή Ευβοίας έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των δύο βασικών αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης, ICON-EU και ECMWF, τα οποία εκτιμούν διαφορετικά τα μέγιστα ύψη βροχής που μπορεί να καταγραφούν μέσα σε ένα 24ωρο.

Ειδικότερα, το μοντέλο ICON-EU, με βάση τα δεδομένα της 14ης Οκτωβρίου στις 00 UTC, προβλέπει ότι τα ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 259 χιλιοστά στην κεντρική Εύβοια.

Από την πλευρά του, το ECMWF, με βάση την πρόγνωση της 13ης Οκτωβρίου στις 12 UTC, δίνει μέγιστο ύψος βροχής περίπου 161 χιλιοστών στην ευρύτερη περιοχή.Παρά τη σημαντική απόκλιση στις αριθμητικές εκτιμήσεις, τα δύο μοντέλα συγκλίνουν ως προς το βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, δηλαδή την εκδήλωση πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων στην κεντρική Εύβοια, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές κοντά στον ορεινό όγκο της Δίρφυος.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η εκτίμηση του ICON-EU για τα 259 χιλιοστά αποτελεί υπερβολική πρόβλεψη. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ισχυρό προγνωστικό σήμα φαίνεται να έχει πραγματική βάση, καθώς οι καταγραφές επιβεβαιώνουν ήδη την ένταση των φαινομένων.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη επαρκής επιβεβαίωση για το ακραίο ύψος βροχής που προβλέπει το συγκεκριμένο μοντέλο.

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει στο τέλος της ημέρας, όταν θα είναι διαθέσιμα τα πλήρη στοιχεία των 24ωρων καταγραφών από τους μετεωρολογικούς σταθμούς. Τότε θα μπορεί να διαπιστωθεί ποιο από τα δύο μοντέλα προσέγγισε με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο το συνολικό ύψος της βροχής όσο και τη γεωγραφική κατανομή της.

Σε κάθε περίπτωση, η σύγκλιση των προγνωστικών μοντέλων ως προς την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στην κεντρική Εύβοια αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης, με τις επόμενες ώρες να είναι καθοριστικές για την αποτίμηση της εξέλιξης της κακοκαιρίας.

🎯Ο ΟΡΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΥΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ✅Η κακοκαιρία στην Εύβοια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα πρώτα στοιχεία των παρατηρήσεων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, στη Στενή Ευβοίας τα ύψη βροχής έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100 mm, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ένταση των φαινομένων. ✅Η σύγκριση των δύο αριθμητικών μοντέλων αναδεικνύει μια σημαντική διαφορά στην εκτίμηση των μέγιστων 24ωρων υψών βροχής, κάτι που ήδη έχουμε επισημάνει σε προηγούμενη ανάρτησή μας . Το ICON-EU, με αρχικές συνθήκες της 14ης Οκτωβρίου 00 UTC, προβλέπει τοπικά έως 259 mm, στην περιοχή της κεντρικής Εύβοιας. Αντίστοιχα, το ECMWF, από το χθεσινό τρέξιμο της 13ης Οκτωβρίου 12 UTC, δίνει μέγιστο περίπου 161 mm στην ευρύτερη περιοχή. ✅Παρά τη σημαντική αριθμητική διαφορά, τα δύο μοντέλα συμφωνούν ως προς το βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας: τη συγκέντρωση πολύ μεγάλων ποσοτήτων βροχής στην κεντρική Εύβοια, ιδιαίτερα κοντά στον ορεινό όγκο της Δίρφυος. Είναι λοιπόν υπερβολικό το ICON; Η απάντηση δεν μπορεί ακόμη να δοθεί με βεβαιότητα. Οι μέχρι στιγμής παρατηρήσεις δείχνουν ότι το ισχυρό προγνωστικό σήμα έχει πραγματική βάση, χωρίς όμως να επιβεβαιώνουν ακόμη το ακραίο μέγιστο των 259 mm. ✅Στο τέλος της ημέρας, όταν θα έχουμε τα πλήρη 24ωρα ύψη βροχής από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, θα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα. Τότε θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ποιο μοντέλο προσέγγισε καλύτερα όχι μόνο την ποσότητα, αλλά και τη χωρική κατανομή της βροχόπτωσης. Γιατί η πραγματική αξία μιας πρόγνωσης δεν βρίσκεται μόνο στην παραγωγή εντυπωσιακών αριθμών, αλλά κυρίως στην επαλήθευσή τους . — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 14, 2026

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