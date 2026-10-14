Σε «κόκκινο συναγερμό» η Ρόδος: Ένας νεκρός, ΙΧ στη θάλασσα, δραματικοί απεγκλωβισμοί

Snapshot Η Ρόδος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σφοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε έναν νεκρό και εκτεταμένες πλημμύρες.

Τέσσερα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, χωρίς να βρεθούν επιβαίνοντες, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες από Λιμενικό και Πυροσβεστική.

Οι βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια και προκάλεσαν κατολισθήσεις, με σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και απεγκλωβισμούς οδηγών.

Η δημοτική αρχή και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή και σχεδιάζουν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών και την προστασία των πολιτών.

Εκκλήσεις προς τους πολίτες έγιναν να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να αποφεύγουν πλημμυρισμένες περιοχές λόγω επικινδυνότητας. Snapshot powered by AI

Σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκεται η Ρόδος, με τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει το νησί από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (14/10) να αφήνει πίσω της έναν νεκρό και εικόνες καταστροφής.

Ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου, ενώ τέσσερα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και κατέληξαν στη θάλασσα. Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις διάσωσης επιχειρούν σε διάφορα σημεία του νησιού, με τις εικόνες από τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα, λίγο πριν το αυτοκίνητό του κινδυνεύσει να παρασυρθεί από τα νερά, να συγκλονίζουν.

Ο άντρας εντοπίστηκε από το Λιμενικό στην παραλία Στεγνά της Ρόδου, σκεπασμένος από φερτά υλικά, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Πρόκειται για έναν άντρα γεννημένο το 1964, που εργαζόταν στον τουρισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατική», αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει στον ίδιο εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα.

Η ένταση των βροχοπτώσεων έχει μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια, ενώ τα φουσκωμένα ρέματα και οι τεράστιες ποσότητες νερού έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με συνεργεία του Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται επί ποδός.

Διάσωση την τελευταία στιγμή – Η μάχη των πυροσβεστών με τα ορμητικά νερά

Μέσα στο σκηνικό της καταστροφής, μία επιχείρηση διάσωσης αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού.

Σε βίντεο που μετέδωσε ο Alpha καταγράφονται οι δραματικές στιγμές κατά τις οποίες διασώστες επιχειρούν να απομακρύνουν έναν άνδρα από πλημμυρισμένο σημείο, όπου το αυτοκίνητό του έχει περικυκλωθεί από τα νερά.

Η στάθμη του νερού έχει ανέβει επικίνδυνα και οι διασώστες προσπαθούν να οδηγήσουν τον άνδρα σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται επιτυχώς.

Πρόκειται για μία από τις πολλές επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται στο νησί, καθώς η ραγδαία βροχόπτωση έχει μετατρέψει μέσα σε ελάχιστο χρόνο δρόμους και περάσματα σε επικίνδυνες παγίδες για οδηγούς και πεζούς.

Τέσσερα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα – Έρευνες από Λιμενικό και Πυροσβεστική

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην περιοχή των Στεγνών, όπου καταγράφηκε μία ανθρώπινη απώλεια. Ο 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ενώ η ευρύτερη περιοχή έχει πληγεί από εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των λιμενικών Αρχών, συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν από τους χειμάρρους και κατέληξαν στη θάλασσα.

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πραγματοποίησε ελέγχους και στα τέσσερα αυτοκίνητα, χωρίς να εντοπιστούν επιβαίνοντες.

Παράλληλα, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έχουν κινητοποιηθεί ένα περιπολικό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και ένα ταχύπλοο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους κατά μήκος της ακτογραμμής.

Οι εικόνες των οχημάτων που παρασύρθηκαν μέχρι τη θάλασσα αποτυπώνουν την ορμή των χειμάρρων, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν δρόμους και κατοικημένες περιοχές.

Δήμαρχος Ρόδου: «Η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή»

Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαίωσε ο δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, ο οποίος, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στα εκτεταμένα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Όπως γνωστοποίησε, στις 16:30 της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του αρμόδιου Συντονιστικού Οργάνου, με αντικείμενο την πρώτη αποτίμηση των καταστροφών και τον σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων.

Στόχος της συνεδρίασης είναι να καταγραφούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε διάφορες περιοχές του νησιού και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους, με προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί τα σοβαρότερα προβλήματα.

Δρόμοι έγιναν ποτάμια – Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της Ρόδου, με ιδιαίτερα έντονα προβλήματα στην ανατολική πλευρά του νησιού.

Στην Καλλιθέα, στο Φαληράκι, στα Αφάντου και στον Αρχάγγελο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει υπερχείλιση ρεμάτων και συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού στο οδικό δίκτυο.

Σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί, καθώς η διέλευση των οχημάτων κρίνεται επικίνδυνη, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας παρεμβαίνουν όπου απαιτείται.

Στην περιοχή Ασγούρου, μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας των πλημμυρών.

Η σφοδρότητα των φαινομένων αποτυπώνεται και στις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου είχαν καταγραφεί έως τις 12:50 το μεσημέρι συνολικά 264 χιλιοστά βροχής από την αρχή της ημέρας.

Πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα νερού μέσα σε λίγες ώρες, η οποία έχει επιβαρύνει σημαντικά τις υποδομές και το οδικό δίκτυο του νησιού.

Σε επιφυλακή οι Αρχές – Προειδοποίηση για τις μετακινήσεις

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα, ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, είχε αποσταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν περιοχές όπου έχουν εκδηλωθεί πλημμυρικά φαινόμενα.

Η προσοχή των Αρχών στρέφεται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και στην αποκατάσταση της πρόσβασης σε περιοχές που έχουν πληγεί.

Με έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του και την έκταση των καταστροφών να μην έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως, η Ρόδος βρίσκεται αντιμέτωπη με τις σοβαρές συνέπειες μιας κακοκαιρίας που, μέσα σε λίγες ώρες, ανέτρεψε την καθημερινότητα στο νησί.

Οι δραματικές εικόνες από τις επιχειρήσεις διάσωσης, τα πλημμυρισμένα οχήματα και τους δρόμους που μετατράπηκαν σε χειμάρρους αποτυπώνουν τη σφοδρότητα των φαινομένων, με τις Αρχές να επικεντρώνονται πλέον στην ασφάλεια των κατοίκων και στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών.

Τεράστιος υδροστρόβιλος ανοιχτά από τα Στεγνά

Στη Ρόδο, νωρίτερα καταγράφηκε τεράστιος υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από τα Στεγνά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν το φαινόμενο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική στήλη που σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα.

Κακοκαιρία στην Εύβοια: 112 για απομάκρυνση από Μακρύκαπα προς Ψαχνά, λόγω υπερχείλισης ποταμού

Στην Εύβοιακαταγράφονται πολύ σοβαρά προβλήματα. Το 112 έστειλε νέο μήνυμα, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους της Μακρύκαπας, για απομάκρυνση προς τα Ψαχνά, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Στα Πολιτικά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ποτάμι υπερχείλισε, με αποτέλεσμα τα νερά να καλύψουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής. Παράλληλα, έκλεισε ο δρόμος που συνδέει την Καστέλλα με τα Πολιτικά, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Ανησυχία προκαλεί και η στάθμη του Μεσσάπιου ποταμού, του κεντρικού ποταμού του δήμου, ο οποίος έχει φουσκώσει επικίνδυνα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, όπως επισημαίνει το Star Κεντρικής Ελλάδας.

Ο ποταμός Κηρέας έχει φουσκώσει και σε αρκετά σημεία τα νερά του έχουν υπερχειλίσει, κατακλύζοντας τμήματα του κεντρικού οδικού άξονα που συνδέει την Κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια. Για λόγους ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η πρόσβαση στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και πεσμένα δέντρα έχουν καταλήξει σε δρόμους, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στις μετακινήσεις και καθιστώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχημάτων.

Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ λυγίζει από τους ανέμους στη Θράκη

Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ στην παράκαμψη της ΕΟ Κομοτηνής Κερασίας, μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Παρατηρητή της Θρακης έτοιμος να καταρρεύσει λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Σκιάθος, με πλημμύρες, πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και δυσχέρειες στις μετακινήσεις.

Ενδεικτική της έντασης των ανέμων είναι η καταγραφή ριπής 104 χιλιομέτρων την ώρα στο Λουτράκι, σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr έως τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στη διάρκεια της ημέρας.

Κλειστά σχολεία την Πέμπτη σε Εύβοια και Ρόδο

Κλειστά θα παραμέινουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σχολεία σε Εύβοια και Ρόδο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Οι αρμόδιες αρχές θα ελέγξουν τις σχολικές εγκαταστάσεις ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν με ασφάλεια.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στην Εύβοια

Ειδικότερα, με απόφαση του δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργου Τσαπουρνιώτη, κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία αύριο και στο δήμο Διρφύων Μεσσαπίων με απόφαση του δημάρχου Αντώνη Σπυρόπουλου.

Κλειστά τα σχολεία και στη Ρόδο

Κλειστά και αύριο Πέμπτη 15 Οκτωβρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη Ρόδο για την καταγραφή ζημιών. Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, παρατείνεται και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Η απόφαση περιλαμβάνει:

Τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής και τα Ειδικά Σχολεία.Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).Τις αθλητικές εγκαταστάσεις.Το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων και της καταγραφής των ζημιών σε κτήρια, αύλειους χώρους και εγκαταστάσεις, πριν από την επιστροφή των παιδιών και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.

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