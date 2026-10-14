Κακοκαιρία: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Ρόδο - Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ΙΧ - Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος

Snapshot Ισχυρές βροχοπτώσεις στη Ρόδο προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους και απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της στην περιοχή Ασγούρου.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και επικίνδυνες συνθήκες στη Παλιά Πόλη, όπου τα σοκάκια μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Ο Δήμος Ρόδου κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή και επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Στα Στεγνά της Ρόδου καταγράφηκε υδροστρόβιλος, γεγονός που καταγράφηκε από τους κατοίκους. Snapshot powered by AI

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Από τη συσσώρευση των νερών πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού.

Παράλληλα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές του νησιού, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Εξάλλου, ο όγκος του νερού που πέφτει στην περιοχή της Παλιάς Πόλης είναι τεράστιος. Τα γραφικά πλακόστρωτα στενά και τα σοκάκια έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, καθιστώντας την διέλευση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Απαιτείται μεγάλη προσοχή από όλους, κατοίκους, επιχειρηματίες και διερχόμενους, καθώς το βάθος του νερού σε ορισμένα σημεία κρύβει παγίδες.

Έκτακτη ανακοίνωση του Δήμου Ρόδου: Αποφύγετε τις μετακινήσεις

Πριν από λίγο, ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση-έκκληση προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εξελίσσονται στο νησί.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να αποφύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση τις επόμενες ώρες και υπενθυμίζει τις βασικές οδηγίες ασφαλείας:

Μην διασχίζετε πλημμυρισμένους δρόμους και μην πλησιάζετε ρέματα.

Μείνετε σε ασφαλές σημείο μέχρι να εξασθενήσουν τα φαινόμενα.

Οδηγοί: Μειωμένη ταχύτητα, αναμμένα φώτα και ιδιαίτερη προσοχή σε ιρλανδικές διαβάσεις και παραλιακούς δρόμους.

Σε πλήρη επιφυλακή οι αρχέςΟι υπηρεσίες του Δήμου, οι εθελοντικές ομάδες και ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή και επιχειρούν όπου παρατηρούνται προβλήματα συσσώρευσης υδάτων.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112.

Υδροστρόβιλος στα Στεγνά

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάτοικοι στα Στεγνά της Ρόδου, από τον υδροστρόβιλο στα ανοιχτά του χωριού.