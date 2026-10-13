Ρόδος: 38χρονος κατάπιε 10 γραμμάρια κοκαΐνης για να μην τον πιάσουν και πέθανε

Snapshot Ένας 38χρονος στη Ρόδο πέθανε μετά την κατάποση 10 γραμμαρίων κοκαΐνης για να αποφύγει τη σύλληψη από την αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ο άνδρας κατέρρευσε και παρουσίασε σπασμούς πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 38χρονος κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο στις 2:28 τα ξημερώματα.

Έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση για να διαπιστωθούν οι ουσίες στον οργανισμό του και να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού θα αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Snapshot powered by AI

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 38χρονος στη Ρόδο, ο οποίος για να αποφύγει τη σύλληψη κατάπιε ποσότητα ναρκωτικών και πέθανε.

Το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής όταν το θύμα φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 10 γραμμαρίων, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο φίλος του και παρουσίασε η dimokratiki.gr οι δύο άνδρες βρίσκονταν μαζί όταν ο 38χρονος είδε τους αστυνομικούς και, φοβούμενος πιθανό έλεγχο, κατάπιε τα ναρκωτικά που είχε στην κατοχή του.

Λίγα λεπτά αργότερα, όπως αναφέρει ο φίλος του, κατέρρευσε και σωριάστηκε στο έδαφος, παρουσιάζοντας σπασμούς. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ κι ασθενοφόρο έσπευσε να τον παραλάβει, όμως ο 38χρονος κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να τον επαναφέρουν, οι γιατροί στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών διαπίστωσαν τον θάνατό του στις 2:28 τα ξημερώματα.

Για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών του θανάτου έχει παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση. Τα αποτελέσματα αναμένεται να δείξουν ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του και να συμβάλουν στη διερεύνηση του ενδεχομένου ο θάνατός του να συνδέεται με την κατάποση της κοκαΐνης, όπως υποστήριξε ο φίλος του.

Οι συνθήκες του περιστατικού και τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.