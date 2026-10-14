Κακοκαιρία στην Κύπρο: Αεροπλάνο προσγειώθηκε Λάρνακα αντί Πάφο λόγω της κακοκαιρίας
Η πτήση από τη Γλασκώβη άλλαξε αεροδρόμιο άφιξης λόγω των καιρικών συνθηκών. Στην Πάφο καταγράφονται προβλήματα στους δρόμους και στην ηλεκτροδότηση.
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- Πτήση από τη Γλασκώβη προς Πάφο προσγειώθηκε στη Λάρνακα λόγω κακοκαιρίας.
- Η αλλαγή αεροδρομίου αποφασίστηκε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- Υπάρχει πιθανότητα νέων εκτροπών πτήσεων όσο διαρκεί η κακοκαιρία.
- Στην Πάφο καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και στην ηλεκτροδότηση.
Τις αεροπορικές συνδέσεις επηρεάζει η κακοκαιρία στην Κύπρο, καθώς αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τη Γλασκώβη προς την Πάφο προσγειώθηκε τελικά στη Λάρνακα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το SigmaLive, η αλλαγή του αεροδρομίου άφιξης κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.
Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο κυπριακό μέσο ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες εκτροπές πτήσεων όσο συνεχίζονται τα φαινόμενα.
Η κακοκαιρία πλήττει περιοχές του νησιού. Στην Πάφο, τα φαινόμενα είναι έντονα και έχουν προκύψει προβλήματα στην κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, καθώς και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.