Κακοκαιρία στην Κύπρο: Αεροπλάνο προσγειώθηκε Λάρνακα αντί Πάφο λόγω της κακοκαιρίας

Snapshot Πτήση από τη Γλασκώβη προς Πάφο προσγειώθηκε στη Λάρνακα λόγω κακοκαιρίας.

Η αλλαγή αεροδρομίου αποφασίστηκε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Υπάρχει πιθανότητα νέων εκτροπών πτήσεων όσο διαρκεί η κακοκαιρία.

Στην Πάφο καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και στην ηλεκτροδότηση. Snapshot powered by AI

Τις αεροπορικές συνδέσεις επηρεάζει η κακοκαιρία στην Κύπρο, καθώς αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από τη Γλασκώβη προς την Πάφο προσγειώθηκε τελικά στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το SigmaLive, η αλλαγή του αεροδρομίου άφιξης κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο κυπριακό μέσο ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες εκτροπές πτήσεων όσο συνεχίζονται τα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία πλήττει περιοχές του νησιού. Στην Πάφο, τα φαινόμενα είναι έντονα και έχουν προκύψει προβλήματα στην κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, καθώς και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

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