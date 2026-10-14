Κακοκαιρία: Τεράστιες ποσότητες νερού σε όλη τη χώρα – Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο

Snapshot Στη Στενή Ευβοίας καταγράφηκαν 295 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ημέρες, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 300 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Η σφοδρή κακοκαιρία στις 13-14 Οκτωβρίου επηρέασε μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις στη Ρόδο, Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Στερεά Ελλάδα.

Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα, όπως υπερχείλιση ρεμάτων και καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Ρόδο σημειώθηκαν και ανθρώπινες απώλειες.

Τα δεδομένα του meteo.gr βασίζονται στις μετρήσεις έως τις 17:40 της 14ης Οκτωβρίου και αποτυπώνουν την ένταση και έκταση των φαινομένων.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα αύξησαν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Το μέγεθος της σφοδρής κακοκαιρίας που σάρωσε μεγάλο μέρος της χώρας το διήμερο της Τρίτης 13 και της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου αποτυπώνουν τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με τις βροχοπτώσεις να φτάνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ορισμένες περιοχές να δέχονται μέσα σε μόλις δύο ημέρες τεράστιες ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας επιβεβαίωσαν τις προγνώσεις που είχαν προηγηθεί για την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Στενή Ευβοίας, όπου το νερό έφτασε τα 295 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 295 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 295 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Πρόκειται για εντυπωσιακή ποσότητα βροχής, ενδεικτική της έντασης των φαινομένων που επηρέασαν τη χώρα.

Στενή Ευβοίας: 295 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ημέρες

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, η Στενή Ευβοίας βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης των περιοχών με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις κατά το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου.

Μέχρι τις 17:40 της Τετάρτης, ο μετεωρολογικός σταθμός της περιοχής είχε καταγράψει συνολικά 295 χιλιοστά βροχής, με την Εύβοια να συγκαταλέγεται στις περιοχές που δέχθηκαν τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της βροχόπτωσης, κάθε χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού που πέφτει σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου. Επομένως, τα 295 χιλιοστά μεταφράζονται σε σχεδόν 300 τόνους νερού για κάθε στρέμμα γης.

Τέτοιες ποσότητες, ιδιαίτερα όταν καταγράφονται σε μικρό χρονικό διάστημα, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων, υπερχείλισης ρεμάτων και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Ρόδος, Θεσσαλία, Σποράδες και Χαλκιδική στο επίκεντρο

Η κακοκαιρία δεν περιορίστηκε στην Εύβοια, αλλά επηρέασε εκτεταμένες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον χάρτη χωρικής κατανομής των βροχοπτώσεων που δημοσιοποίησε το meteo.gr, ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Ρόδο, στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, καθώς και στη Χαλκιδική.

Στη Ρόδο, όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν τραγικές συνέπειες με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα μέχρι τη θάλασσα.

Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας ότι το κύμα κακοκαιρίας είχε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

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