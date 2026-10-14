Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

Snapshot Από την Τετάρτη το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή ύφεση των βροχών, με τοπικά ισχυρά φαινόμενα κυρίως στην Εύβοια και πιο μέτρια στις Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα μέχρι την Πέμπτη το πρωί.

Την Πέμπτη θα υπάρξει πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, ενώ από Παρασκευή νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τα Βαλκάνια θα προκαλέσει βροχές και παροδικές χιονοπτώσεις στα αλπικά υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο από την Πέμπτη, με μέγιστες τιμές έως 22-23 βαθμούς Κελσίου και ελάχιστες κάτω από 13 βαθμούς, παραμένοντας στα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχιστούν έως την Πέμπτη, με προσωρινή εξασθένηση την Παρασκευή και επαναφορά της έντασης από το Σάββατο.

Το φθινόπωρο θα επικρατήσει με σταθερό μοτίβο καιρού μέχρι πιθανώς το τέλος του μήνα, χωρίς ενδείξεις για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας πάνω από τα κλιματικά μέσα όρια. Snapshot powered by AI

Θα συνεχιστούν οι φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες και τις επόμενες μέρες, παρά την αυριανή προσωρινή βελτίωση του καιρού.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Σταδιακή ύφεση των φαινομένων θα έχουμε από τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης, με τις βροχές, ωστόσο, να είναι σε τοπικό επίπεδο ισχυρές μέχρι και το απόγευμα, κυρίως όμως στην Εύβοια, ενώ πιο μέτριας έντασης φαινόμενα αναμένονται μέχρι και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πυκνές νεφώσεις και οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας, ακόμα και στις περιοχές που θα επικρατεί ηλιοφάνεια.

Πρόσκαιρη βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Πέμπτη, όμως από την Παρασκευή μία νέα ατμοσφαιρική διαταραχή που θα προέλθει αυτή την φορά από τα Βαλκάνια θα προκαλέσει εκ νέου βροχές, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια, με επέκταση το Σάββατο και την Κυριακή στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, ενώ παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα αλπικά υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας, με έμφαση την Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μία μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, από την Πέμπτη, παραμένοντας όμως μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 22 με 23 βαθμούς κελσίου στο σύνολο της χώρας τις θερμές ώρες της ημέρας και με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να παραμένουν σε αρκετές περιοχές κάτω από τους 13 βαθμούς κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, θα συνεχίσουν να είναι θυελλώδεις στην περιοχή του Αιγαίου μέχρι και την Πέμπτη, με μία πρόσκαιρη εξασθένηση από το μεσημέρι της Παρασκευής και εκ νέου ενίσχυση από το Σάββατο. Το φθινόπωρο λοιπόν ήρθε για να μείνει, με τάση αυτό το μοτίβο καιρού να διατηρηθεί μέχρι ενδεχομένως και το τέλος του μήνα, δίχως να υπάρχει την δεδομένη στιγμή καμία ένδειξη για κάποια θερμή μεταφορά προς την χώρα μας που να ανεβάσει τον υδράργυρο πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές με βάση τον μήνα που διανύουμε.

Διαβάστε επίσης