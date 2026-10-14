Καιρός: Ήχησε το 112 στη Ρόδο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Snapshot Η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα πλήττονται από κακοκαιρία.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Στις 11:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.

Το μήνυμα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του νησιού. Snapshot powered by AI

Η Ρόδος και γενικότερα τα Δωδεκάνησα πλήττονται από την κακοκαιρία και η Πολιτική Προστασία έχει συστήσει στους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν τις 11:00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όλο το νησί ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.