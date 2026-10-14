Καιρός: Ήχησε το 112 στη Ρόδο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
Στις 11:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες
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- Η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα πλήττονται από κακοκαιρία.
- Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
- Στις 11:00 εστάλη μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες.
- Το μήνυμα απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του νησιού.
Η Ρόδος και γενικότερα τα Δωδεκάνησα πλήττονται από την κακοκαιρία και η Πολιτική Προστασία έχει συστήσει στους πολίτες να είναι προσεκτικοί.
Μάλιστα, λίγα λεπτά πριν τις 11:00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όλο το νησί ζητώντας από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.
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