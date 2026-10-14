Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία λόγω κακοκαιρίας - Δείτε βίντεο

Ο ανήλικος πάτησε σε μια λιμνάζουσα ποσότητα νερού

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία λόγω κακοκαιρίας - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας 14χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε πάρκο στη συνοικία Μπαλάτ της Κωνσταντινούπολης
  • Το περιστατικό συνέβη όταν πάτησε σε λιμνάζουσα ποσότητα νερού.
  • Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και κατέληξε παρά τις ιατρικές προσπάθειες.
  • Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.
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Ηλεκτροπληξία υπέστη ένας 14χρονος στην Κωνσταντινούπολη, όταν πάτησε σε λιμνάζουσα ποσότητα νερού, λόγω της κακοκαιρίας.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και τις ιατρικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν, το αγόρι δεν κατέστη δυνατό να σωθεί και κατέληξε.

Το συμβάν σημειώθηκε στη συνοικία Μπαλάτ, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης σχετικά με το περιστατικό αναφέρεται: «Στο περιστατικό που σημειώθηκε στο πάρκο Τσουκουρμποστάν, στη συνοικία Μπαλάτ της περιοχής Φατίχ, ένας 14χρονος με τα αρχικά M.I. υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που πάτησε σε μια λιμνάζουσα ποσότητα νερού. Το αγόρι, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί παρά τις ιατρικές παρεμβάσεις και κατέληξε. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό».

Δείτε το σκληρό βίντεο:

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