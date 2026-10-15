Εικόνες χάους στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία: Δύο νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες

Ο Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκε η ισχυρότερη βροχόπτωση από το 1985, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν περίπου 8.300 διασώστες και 2.250 οχήματα για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Εικόνες χάους στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία: Δύο νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κωνσταντινούπολη προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 14χρονο παιδί από ηλεκτροπληξία.
  • Περίπου 8.300 διασώστες και 2.250 οχήματα κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών, με εκατοντάδες πολίτες να διασώζονται από πλημμυρισμένα σημεία.
  • Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν σε κτήρια και στο ιστορικό τέμενος Σανταμπάντ, που πλημμύρισε από τα ορμητικά νερά.
  • Τα σχολεία της πόλης παραμένουν κλειστά και η κυκλοφορία μοτοσικλετών απαγορεύεται, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων.
  • Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές, ενώ έχουν ξεκινήσει εργασίες καταγραφής ζημιών από την κακοκαιρία.
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Έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο άτομα, ανάμεσά τους ένα 14χρονο παιδί από ηλεκτροπληξία.

Από τα ορμητικά νερά, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ εκατοντάδες πολίτες διασώθηκαν, αφού είχαν εγκλωβιστεί σε απρόσιτα σημεία της πόλης.

Οι διασώστες εργάστηκαν καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι αναγκάστηκαν να διασχίσουν ορμητικά νερά με βαριά μηχανήματα για να πλησιάσουν ανθρώπους που βρίσκονταν σε πλημμυρισμένα κτήρια.

Παράλληλα, τα σχολεία της πόλης παραμένουν κλειστά σήμερα, καθώς οι αρμόδιες προειδοποιούν για ένα νέο επικείμενο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων.

Δύο νεκροί, ανάμεσα τους ένας 14χρονος από ηλεκτροπληξία

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, καταγράφηκαν δύο θάνατοι που σχετίζονται με την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη την Τετάρτη.

Στην περιοχή Μπαλάτ, ένας 14χρονος έχασε την ζωή του, αφού πάτησε μέσα σε μια λακκούβα με νερό στο πάρκο Τσουκουρμποστάν και υπέστη ηλεκτροπληξία. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, χωρίς τις αισθήσεις του, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο δεύτερος άνθρωπος που έχασε την ζωή του είναι ένας 34χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τοπικά μέσα, προσπάθησε να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο στην περιοχή Σαριγιέρ, με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να χτυπήσει το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο.

Σοβαρές ζημιές σε τέμενος

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στην περιοχή Καγίτχανε, όπου υπερχείλισε το ρέμα της περιοχής.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ορμητικά νερά εισέβαλαν και στο ιστορικό τέμενος Σανταμπάντ, το οποίο πλημμύρισε. Την ίδια στιγμή, πλημμύρισαν και κτήρια δίπλα στο τέμενος, ενώ ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στην περιοχή, βυθίστηκε εν μέρει.

Ο Μητροπολιτικός Δήμος Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκε η ισχυρότερη βροχόπτωση από το 1985, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν περίπου 8.300 διασώστες και 2.250 οχήματα για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών.

Στον δήμο Μπέικοζ η βροχόπτωση έφτασε τα 242 χιλιοστά, στον δήμο Εγιούπσουλταν τα 190,5 χιλιοστά και στον δήμο Σαριγέρ τα 187,9 χιλιοστά.

Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ της Τετάρτης ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία μοτοσικλετών, μέχρι νεοτέρας.

Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν και στα ΜΜΜ της πόλης, αν και το πρωί της Πέμπτης, αποκαταστάθηκαν πολλά δρομολόγια που είχαν ακυρωθεί.

Το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη και ότι ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε άδεια.

Συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, εκτός αν η μετακίνηση ήταν απολύτως απαραίτητη, και σε όσους ζουν σε διαμερίσματα στο υπόγειο να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί.

Σε ορισμένες περιοχές προβλέπονται να «πέσουν» από 50 έως 75 χιλιοστά βροχής, ενώ οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τα 50 έως 80 χιλιόμετρα την ώρα σε ταχύτητα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ, ανέφερε ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες για την καταγραφή των ζημιών σε περιοχές όπου τα νερά έχουν αρχίσει να υποχωρούν.

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