Μαρινάκης: «Το απόγευμα οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων - Άδεια μόνο από την Ελλάδα για το καλώδιο»

Snapshot Η Ελλάδα προχωρά το έργο του καλωδίου με βάση το διεθνές δίκαιο και μόνο με άδεια από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις της Τουρκίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η ελληνική στρατηγική δεν αλλάζει και δεν υπάρχει υποχώρηση στις θέσεις της χώρας.

Η ενημέρωση από την εταιρεία για το καλώδιο δεν αποτελεί άδεια, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά από την Ελλάδα.

Τα συναρμόδια υπουργεία θα ανακοινώσουν το απόγευμα νέα μέτρα για την ενέργεια, συμπληρωματικά στα ήδη υπάρχοντα μέτρα της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι έχει προχωρήσει σε σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια, που δεν είχαν γίνει τις προηγούμενες τέσσερις δεκαετίες. Snapshot powered by AI

«Άδεια μόνο από την Ελλάδα για το καλώδιο», διευκρίνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης διευκρινίζοντας ότι η ενημέρωση από την εταιρεία δεν συνιστά άδεια.

«Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζει την στρατηγική της, δεν αλλάζουμε τη θέση μας. Το έργο θα προχωρήσει με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι θέμα τι θα πουν οι Τούρκοι. Ο καθένας ας λέει ό,τι θέλει», πρόσθεσε μιλώντας στο OPEN.

«Ούτε υποχωρούμε, ούτε είμαστε αφελείς, να μας πει κάποιος σε τι έχουμε υποχωρήσει», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στην κριτική της αντιπολίτευσης.

«Κανένα μονοπρόσωπο κόμμα δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα. Το θέμα είναι να πείσουμε τους πολίτες ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα σε αυτό που χαρακτηρίζεται δεξιά ατζέντα, αλλά για μένα είναι υπερήφανη πολιτική, έχει κάνει όσα δεν έχουν γίνει τα τελευταία 40 χρόνια», τόνισε.

Το απόγευμα οι ανακοινώσεις νέων μέτρων

«Σήμερα το απόγευμα οι ανακοινώσεις από τα συναρμόδια υπουργεία» για την ενέργεια και τα νέα μέτρα ανέφερε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επανέλαβε όσα μέτρα έχιε ήδη λάβει η κυβέρνηση.

Απάντηση σε δημοσίευμα

Σε ερώτηση για δημοσίευμα εφημερίδας σχετικά με διαιτητή αδερφό του κ. Μαρινάκη απάντησε: «Χυδαία επίθεση. Μέσα λένε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά έχει αδελφό διαιτητή. Θλίβομαι που υπάρχει τέτοια λάσπη. Απαντάω για συγγενικό μου πρόσωπο που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Δεν είναι πουθενά στη δικογραφία. Στην Α΄ Εθνική αξιολογήθηκε το 2019. Δύο γεγονότα που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση τα βάζουν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Δεν υπάρχει η παραμικρή εμπλοκή»

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